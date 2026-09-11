SEK Education Group inaugura Daraah International School en Amaala (Arabia Saudí) - SEK

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

SEK Education Group ha inaugurado el colegio Daraah International School (DIS) en Amaala, uno de los destinos turísticos de Arabia Saudí desarrollado por Red Sea Global.

Daraah International School ofrecerá educación internacional desde la etapa de Nursery hasta el Programa de los Años Intermedios, para alumnos de 0 a 16 años, y será colegio candidato al Bachillerato Internacional (IB) para el Programa de la Escuela Primaria y el Programa de los Años Intermedios, sujeto a autorización, según ha informado la institución educativa.

El colegio se desarrolla en colaboración con Red Sea Global como parte de una visión más amplia para crear una comunidad próspera y sostenible en Amaala. DIS dará servicio a las familias que residen y trabajan en este destino, ofreciendo un modelo educativo de excelencia alineado con los estándares internacionales y los marcos regulatorios locales.

El nuevo centro implantará el modelo pedagógico de SEK, basado en el concepto de Aula Inteligente, que combina metodologías activas, entornos innovadores de aprendizaje e integración tecnológica avanzada.

El colegio pondrá especial énfasis en la sostenibilidad, las ciencias marinas, la inteligencia artificial, el bienestar, el emprendimiento y las artes creativas, dotando a los alumnos de los conocimientos, habilidades y valores necesarios para contribuir a un mundo en rápida evolución, al tiempo que refleja la visión de Amaala como destino global basado en la responsabilidad medioambiental y el bienestar.

Con esta nueva apertura, SEK Education Group refuerza su presencia en Oriente Medio, donde ya cuenta con colegios en Doha, Riad y Turtle Bay Village, de Red Sea Global, y continúa ampliando su comunidad global de aprendizaje.