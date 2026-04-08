La sindicalista Isabel Loranca recibe la Encomienda de Alfonso X por su apuesta por "la equidad y la escuela inclusiva"

Isabel Loranca recibe la Encomienda con Placa de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha hecho de la Encomienda con Placa de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a Isabel Loranca, docente del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria desde 1986 y secretaria del Sector de Enseñanza de UGT-Servicios Públicos desde 2016. Con este galardón, el Ministerio ha reconocido "su apuesta por la equidad y la escuela inclusiva" de la docente.

Para la titular de Educación, "hablar de Isabel Loranca es hablar de la educación pública, de ese espacio donde cada día se construye algo tan decisivo como la igualdad de oportunidades, donde se forman no solo conocimientos, sino también ciudadanos". También "del profesorado, de sus condiciones, de su reconocimiento, de su dignidad", ha remarcado la ministra tras señalar que ahí aparece una dimensión fundamental de su trayectoria: el sindicalismo.

María Isabel Loranca Irueste, docente del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria desde 1986, ha ostentado diferentes cargos de responsabilidad en FETE-UGT a nivel autonómico y estatal, entre ellos fue secretaria de Enseñanza Pública y secretaria de Organización Federal. También secretaria del Sector de Enseñanza de UGT-Servicios Públicos, cargo que ha desempeñado desde 2016 hasta la fecha.

Durante su discurso, la ministra Milagros Tolón ha ensalzado su condición de profesora de Lengua y Literatura, sobre lo que ha enfatizado que Loranca ha trabajado precisamente en "en dar voz, en articular demandas, y en traducir necesidades en acuerdos posibles".

"La educación pública necesita personas así, el profesorado necesita referentes así, y las instituciones tenemos la responsabilidad de reconocerlas", ha añadido la ministra.

Para concederle este reconocimiento, el Ministerio ha valorado su dedicación continuada a la docencia y a la mejora del sistema educativo, participando como representante de UGT en las diferentes mesas de negociación, aunando compromiso y convicción para mantener los principios por el fortalecimiento de la escuela pública como eje vertebrador del sistema educativo.

También, su apuesta por la equidad, la escuela inclusiva, la educación en valores, la defensa de los derechos de los trabajadores de la Educación y el hecho de haber realizado esas labores "con sapiencia y amplitud de miras, talante negociador y propuestas constructivas".

Por su parte, Isabel Loranca ha señalado en su discurso que la Gran Cruz "es reconocimiento a miles de trabajadores de la educación que dedican sus mejores esfuerzos a representar a sus compañeros, a intentar conseguir acuerdos y a liderar movilizaciones".

Tras destacar que el trabajo cooperativo es fundamental, Loranca ha señalado que "lo prioritario" en su carrera siempre ha sido trabajar para garantizar que el acceso a la educación de calidad sea un derecho y no un privilegio, así como que aquellos que se dedican a la educación estén bien considerados y cuenten con los máximos recursos.

La Orden Civil Alfonso X el Sabio tiene como finalidad premiar a las personas físicas y jurídicas por los méritos contraídos en los campos de la educación, la ciencia, la cultura, la docencia y la investigación o que hayan prestado servicios destacados en cualquiera de ellos en España o en el ámbito internacional. El Gran Maestre de la Orden es el rey y la Gran Canciller, la ministra de Educación.