Sindicato de Estudiantes convoca el 2 de octubre una huelga general estudiantil en apoyo al pueblo palestino

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Estudiantes ha convocado el próximo 2 de octubre una huelga general estudiantil en apoyo al pueblo palestino y llama a vaciar las aulas y llenar las calles "de dignidad" en las manifestaciones que han convocado a las 12.00 horas en distintas ciudades españolas.

Desde la organización estudiantil advierten de que el pueblo palestino "está siendo exterminado" y de que, "tras dos años de genocidio, el Gobierno sionista de Netanyahu persiste en sus planes criminales".

En este punto, el Sindicato de Estudiantes recuerda que "más de 60.000 palestinos han sido asesinados, 18.000 de ellos niños y niñas, y la hambruna organizada como arma de guerra afecta ya al 25% de la población".

"Los hospitales, las escuelas y las viviendas han sido reducidos a escombros. Gaza se ha convertido en una fosa común a cielo abierto. Estamos ante una limpieza étnica inhumana, diseñada por un régimen fanático y fascista que está actuando igual que hicieron los nazis contra la comunidad judía", critica.

Las jóvenes destacan que la gran mayoría ha estudiado el Holocausto y las cámaras de gas y aseguran que "con la 'solución final' sionista contra el pueblo palestino la historia se repite".

"No vamos a mirar hacia otro lado. La causa palestina es la causa de la juventud y los millones que defendemos los derechos humanos y la justicia social. Por eso, desde el Sindicato de Estudiantes, en coherencia con lo que está sucediendo, llamamos a la huelga general estudiantil. Llamamos también construir comités de solidaridad con Palestina y contra el genocidio en cada instituto y Universidad", concluye la organización en un comunicado.