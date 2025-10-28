Sindicatos critican el "bloqueo" del VII Convenio de Enseñanza Concertada y piden a la patronal una "negociación real"

Archivo - Varios niñas con mochilas a la salida del colegio - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO, FSIE, USO y UGT han criticado que la negociación del VII Convenio de Enseñanza Concertada lleva "meses de parálisis".

Por ello, quieren abrir el camino hacia un nuevo proceso negociador que permita poner fin al "inmovilismo" y avanzar hacia un VIII Convenio que "responda a las verdaderas necesidades de los trabajadores del sector".

Las organizaciones sindicales aseguran que, durante casi un año, la patronal ha "incumplido" los compromisos adquiridos en la prórroga firmada en octubre de 2024, "dejando en el cajón temas fundamentales como la revisión de la clasificación profesional, la mejora salarial, la reducción de jornada o la actualización del convenio a la normativa actual".

Así, advierten de que "solo se han cerrado cuestiones menores, mientras siguen sin abordarse los problemas de fondo que afectan cada día al personal docente y al de administración y servicios".

CCOO Enseñanza considera "inaceptable" que, mientras las plantillas sostienen con su esfuerzo la calidad educativa, la patronal "continúe dilatando una negociación que debería servir para reconocer su labor y dignificar sus condiciones de trabajo".

Los sindicatos exigen una negociación "seria, transparente y con avances reales, donde se garanticen salarios dignos, estabilidad, igualdad y una clasificación profesional justa".

Con la denuncia formal presentada ante la Dirección General de Trabajo, se inicia el proceso para la negociación del VIII Convenio Colectivo, en el que FSIE reafirma su voluntad de "dialogar con responsabilidad, pero también con determinación para lograr avances reales en materia de jornada, salarios, igualdad y clasificación profesional".

Las organizaciones firmantes destacan que "la falta de cumplimiento de los compromisos y la ausencia de resultados tangibles en la mesa negociadora hacen necesaria la denuncia del convenio para abrir un nuevo proceso de negociación que permita recuperar la confianza y avanzar de forma efectiva en la mejora de las condiciones laborales del personal docente y no docente".