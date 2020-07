Los sindicatos trasladan a Castells que su propuesta de Estatuto Docente no acaba con la precariedad en la universidad

El Ministerio de Universidad se compromete a recoger propuestas de los sindicatos, con los que se volverá a reunir el 31 de julio

Los principales sindicatos han trasladado al ministro de Universidades, Manuel Castells, que su propuesta para el nuevo Estatuto del Personal Docente Investigador (PDI) es "manifiestamente mejorable" porque no encuentran en el borrador elaborado por el Ministerio soluciones a la precariedad laboral en la universidad.

Castells había convocado este lunes a los sindicatos CSIF, UGT, CCOO y Confederación Intersindical Galega (CIG) a una reunión para "escuchar" la opinión de los sindicatos sobre este borrador. El encuentro ha finalizado con el ministro emplazando a las organizaciones a una nueva reunión el próximo 31 de julio para que presenten sus propuestas al texto.

Desde el sindicato UGT, su responsable de educación, Maribel Loranca, ha calificado la reunión como "poco alentadora", como explica en declaraciones a Europa Press. "Parece que el ministro tiene mucha intención de sacar lo antes posible el estatuto, pero no compartimos lo que entiende por proceso de negociación", lamenta.

La representante de UGT admite que a su sindicato no le gusta el borrador elaborado por el Ministerio de Universidades, y presentarán propuestas para mejorar el documento. "Solucionar la precariedad laboral o el problema de los asociados no está en su propuesta, que tiene una ambiciosa exposición de motivos que no se traduce después en el texto, que es manifiestamente mejorable", afirma.

En la misma línea, el sindicato CSIF asegura que el Estatuto del Personal Docente e Investigador que ultima el Gobierno "complicará y precarizará aún más la carrera profesional en la universidad", por lo que ha rechazado el borrador durante la reunión con Castells ya que "plantea una carrera paralela a la funcionarial y eso provocará una mayor inestabilidad laboral y una pérdida de seguridad económica, jurídica y administrativa" en el personal universitario.

CSIF reprocha al Ministerio que su propuesta no vaya acompañada de una memoria económica ni incluya tampoco "ni una sola medida que mejore las condiciones laborales de los profesores asociados, el colectivo más precario -casi 34.000 profesionales- y que representan el 34,1% del conjunto del personal docente e investigador de las universidades públicas".

"Precisamente Castells ha defendido que el objetivo de la reforma es acabar con la precariedad de este colectivo, algo que nos choca especialmente porque no introduce ni una sola actuación para mejorar su situación", expone en un comunicado el sindicato, que considera "inaceptable" el "limbo" en el que quedarían figuras laborales como el contratado doctor y el ayudante doctor que "ni se mencionan en el texto, lo que ha provocado una gran incertidumbre entre los afectados sobre su futuro".

UNA REUNIÓN COMO "PRIMER PASO"

Desde el Ministerio de Universidades subrayan que esta reunión con los agentes sociales es solo el primer paso de una fase inicial de diálogo para "recoger aportaciones" al borrador. "En la reunión ha habido un franco intercambio de opiniones en relación al nuevo Estatuto de Personal Docente e Investigador", comentan a Europa Press desde el departamento de Castells.

Universidades insiste en que el objetivo del nuevo estatuto es "terminar con una situación de alargada precariedad en el tiempo de una parte importante del personal docente e investigador, así como asegurar la calidad del conjunto del profesorado".

"Por otro lado, el rejuvenecimiento de las plantillas universitarias es otro de los objetivos, así como la estabilización y la garantía de una carrera académica progresiva y estable, tanto funcionarial como laboral, que incida en la incorporación, consolidación y promoción del personal docente e investigador", añaden desde el Ministerio.