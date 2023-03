Subirats y los rectores rechazan la regulación de las enseñanzas artísticas propuesta por Educación

Archivo - La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría (d); la ministra de Sanidad, Carolina Darias (c); y el ministro de Universidades, Joan Subirats (i)

Archivo - La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría (d); la ministra de Sanidad, Carolina Darias (c); y el ministro de Universidades, Joan Subirats (i) - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Universidades, órgano presidido por el ministro Joan Subirats y compuesto por el ministerio y los rectores, ha emitido un informe "desfavorable" al anteproyecto de Ley de las Enseñanzas Artísticas Superiores presentado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y aprobado en primera vuelta en el Consejo de Ministros.

El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que el anteproyecto de ley por el que se regulan las enseñanzas artísticas superiores "prevé una oferta de títulos de grado y máster que se consideran equivalentes a los que se imparten en la Universidad".

Sin embargo, según refleja el documento firmado por el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, el proyecto "no recoge para dichas titulaciones la exigencia de las mismas garantías que se contemplan para los impartidos por el sistema universitario"

En concreto, hace referencia a que las titulaciones "no se someten a procesos de acreditación y verificación de titulaciones y centros comparables a aquellos por lo que deben pasar las titulaciones universitarias oficiales"; "no se recogen en el proyecto las exigencias en cuanto a nivel de profesorado (porcentaje de doctores, investigación, etc.) que se dan en el sistema universitario"; o que el alumnado que accede a estudios universitarios "ha realizado estudios de Bachillerato y debe de superar una prueba de acceso a la Universidad".

Por otra parte, el Consejo de Universidades considera que "la equivalencia general ("a todos los efectos") que se articula en el proyecto entre los títulos que define y los de carácter universitario debe referirse exclusivamente a los efectos profesionales previstos" en la nueva ley, algo que cree que "es especialmente relevante en el caso del Máster". Además, precisa que estos estudios "no pueden dar acceso a los estudios de doctorado".

"La diferencia entre las Enseñanzas Artísticas Superiores y las Enseñanzas Artísticas Universitarias no responde a una diferencia de naturaleza, sino a modelos y exigencias diferentes derivadas de su ubicación en ámbitos distintos y a la adaptación producida durante las últimas décadas por parte de las enseñanzas, que en su momento se incorporaron a la Universidad, a las exigencias que ésta impone a las enseñanzas superiores", apunta el informe del Consejo de Universidades.