Sumar apuesta por insistir en invertir en educación pública y "hacer más sexy la lectura" tras los resultados de PISA

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha apostado por invertir en educación pública y "hacer más sexy la lectura" tras los resultados de España en el Informe PISA 2025 publicado este martes por la OCDE.

"El informe incide en algo en lo que estamos insistiendo desde Sumar desde hace mucho tiempo, que es que es necesario invertir en la educación pública y nos da argumentos para seguir insistiendo", ha señalado la portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados y co-coordinadora del Movimiento Sumar, Verónica Barbero.

Los alumnos españoles de quince años han obtenido su peor resultado de la historia del Informe PISA de la OCDE en Lectura, Matemáticas y Ciencias en la edición de 2025, que evalúa a los estudiantes que se han formado con el currículo de la LOMLOE, la ley de educación aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez a finales del año 2020.

La portavoz de Sumar ha recordado que "quien gobierna la mayoría de las comunidades autónomas es precisamente quien está derivando a la gente a la sanidad privada o la educación privada o concertada", por lo que ha insistido en "invertir en la educación pública, en contenidos de calidad y en condiciones de trabajo decentes para el profesorado".

Por su parte, la diputada de Más Madrid adscrita a Sumar, Tesh Sidi, ha asegurado que desde la irrupción de la digitalización en las aulas y en el contexto de las sociedades digitalizadas más recientes en la última década, "hay una bajada de la comprensión lectora".

Por ello, ha incidido en que "es crucial la gamificación y hacer más sexy la lectura. "Tenemos que alejarnos de esos influencers que dicen que leer no es tan importante, que estar más en TikTok es muy importante. Es importante incentivar la comprensión lectora y para eso es muy útil la propia digitalización, tenemos que construir un modelo educativo más adaptado a la realidad", ha defendido.

"Algunos dicen que hay que prohibir los móviles en las aulas. Yo te puedo asegurar, por mi experiencia como ingeniera, que eso es como darle un coche a un niño a los 18 años sin haber hecho una instrucción y sin haber estudiado todas las reglas viales previas", ha manifestado Sidi.

La diputada de Más Madrid ha destacado también que los resultados de PISA revelan que "en los colegios privados caen estrepitosamente, mucho más que en los colegios públicos", por lo que ha instado a "invertir mucho más" en la educación pública.

"Ha habido una irrupción de la digitalización y la educación y la sociedad no estaban preparadas para esa irrupción de la digitalización. Cada vez se da comunicación mucho más rápida, hay una competición algorítmica por la atención de los ciudadanos y por la atención de los menores y eso imposibilita desarrollar un modelo mucho más capaz y adaptado y que esto hay que preguntárselo a los propios profesores que cada vez se enfrentan a contenido generado por inteligencia artificial generativa", ha explicado.

En este punto, Sidi ha precisado que es contraria a prohibir: "Lo que tenemos que construir es niños y sociedades adaptadas para el presente y futuro que nos viene, pero hay una competición por la atención en redes sociales y en el contenido general que imposibilita desarrollar ese modelo".

Asimismo, el portavoz adjunto de Sumar en el Congreso y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha apostado por ir "con mucha cautela" y no hacer lecturas "apresuradas" del informe.

"Creo que es muy fácil decir que todas las generaciones anteriores fuimos más listas y más guapas que la actual y, por tanto, yo iría con mucha cautela hasta que podamos leer el informe. En todo caso, creo que el sistema educativo, que es competencia autonómica, requiere de recursos", ha subrayado Ibáñez.