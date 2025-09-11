Sumar propone en el Congreso bajar la ratio a 20 alumnos por aula en Primaria y Secundaria y a 25 en Bachillerato

Archivo - Niños en el patio el primer día de colegio, a 9 de septiembre de 2024, en Madrid (España). La Comunidad de Madrid comienza esta semana el curso escolar 2024-2025 con 64.435 docentes al sumar 1.394 profesores nuevos a las aulas y 1.267.286 alumno - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha presentado una iniciativa en el Congreso en la que propone la rebaja de las ratios con carácter general en todas las etapas educativas y plantea que se reduzcan los topes a 20 alumnos por aula en Primaria y Secundaria y a 25 alumnos en el caso de las enseñanzas de Bachillerato.

En la iniciativa parlamentaria, recogida por Europa Press, se indica que dicho número máximo se podrá reducir a 15 en aquellas zonas o centros de atención educativa preferente en Primaria y secundaria obligatoria, y a 20 en Secundaria postobligatoria. "En Educación Infantil se aplicarán las ratios de referencia recomendadas por la red de atención a la infancia de la Comisión Europea", añade.

A través de una Proposición no de Ley presentada para su debate en la Comisión de Educación, también aboga por que el alumnado con necesidades especiales de apoyo educativo compute doble a efectos de ratio, pudiéndose incrementar ese coeficiente dependiendo de la gravedad del caso, "para garantizar una buena atención a la diversidad, una buena atención al alumnado diverso".

"Esta medida reforzaría muy especialmente la escuela pública. Y esto es así porque la política segregadora que se ha ido planteando desde las comunidades gobernadas por el Partido Popular ha conseguido que el 75% del alumnado diverso esté en aulas públicas frente a solo un 25% en aulas privadas-concertadas", ha explicado el diputado de Sumar por Málaga en el Congreso, Toni Valero, en una rueda de prensa este jueves en la Cámara Baja.

El también portavoz de Izquierda Unida en temas de Educación ha defendido que se trata de una medida que "hace mucho más inclusiva la escuela pública" y "atiende a una nueva realidad y es que se han duplicado los diagnósticos de alumnos y alumnas con necesidades especiales de apoyo educativo".

MEJORAR LA ESCUELA PÚBLICA

"Queremos bajar la ratio para mejorar la escuela pública porque no es lo mismo atender a 20 alumnos que a 35 alumnos, porque con aulas masificadas aumenta el fracaso escolar, no se atiende debidamente la diversidad y el profesorado acaba saturado. Reducir la ratio, estamos convencidos, mejora la escuela pública y da a nuestros hijos e hijas un mejor futuro", ha defendido.

El parlamentario ha añadido que "ante la bajada de la natalidad" o se refuerza la escuela pública bajando la ratio o "se hace como la derecha, cerrando aulas públicas e incrementando la concertada". "Nosotros y nosotras queremos una escuela pública inclusiva y de calidad al servicio de la clase trabajadora y defendemos que cada alumno, cada alumna cuente, que ninguno, ninguna se quede atrás", ha subrayado.

Toni Valero ha criticado que "la derecha libra desde hace años una auténtica ofensiva contra la escuela pública" y "aplica un plan sin piedad, que consiste en el de la privatización, la segregación del alumnado y también en una vuelta al conservadurismo en las aulas". "La derecha está promoviendo el cierre de las aulas públicas, por eso está promoviendo el aumento de los conciertos educativos, por eso promueve esa censura del PIN parental", ha recriminado.

A su juicio, la reducción de las ratios es un "factor determinante" para mejorar los resultados educativos, contra el abandono escolar, para mejorar la atención a la diversidad y para "reducir el estrés del profesorado". Así, ha añadido que se trata de "una oportunidad histórica" por la bajada de la natalidad y por que "desde 2013 se han matriculado cerca de medio millón de alumnos menos menores de 16 años".