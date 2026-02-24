Tolón destaca la apuesta del Gobierno por la FP: "La consideramos un elemento clave en el país que estamos construyendo"

SpainSkills 2026 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha asegurado que el Gobierno va a seguir apostando por la Formación Profesional.

"La consideramos un elemento clave en el país que estamos construyendo", ha señalado este martes Tolón durante la inauguración de SpainSkills 2026, la competición nacional de Formación Profesional, que se celebra del 25 al 28 de febrero en el recinto ferial Ifema de Madrid.

En SpainSkills competirán más de 500 estudiantes de FP y recién titulados venidos de todas las comunidades autónomas en 31 modalidades distintas.

Durante su discurso, Tolón ha asegurado que SpainSkills no es sólo una competición, sino también "un estímulo" para quienes se están formando "y una ventana abierta para que la sociedad y las empresas vean el talento de nuestra FP".

Se ha referido a los 559 participantes como "lo mejor de cada centro, de cada municipio y de cada comunidad" y les ha expresado el "orgullo" que representan, no sólo para sus familias y sus centros, sino también para España. "El futuro, sin duda, está en buenas manos", ha aseverado.

La ministra ha recordado que esta competición es "un escaparate internacional", ya que los vencedores en cada categoría representarán a España en las competiciones internacionales y europeas. "En este mundo sin fronteras, esta proyección internacional es una gran oportunidad para vosotros y vosotras", ha expresado.

También se ha dirigido a las más de 110 empresas patrocinadoras de la competición, a las que ha animado a que conozcan "de primera mano" y tomen "buena nota del nivel que hay" en la FP. "Porque este talento no es solo motivo de orgullo: es una oportunidad de invertir en vuestro desarrollo y en el desarrollo de todo el país", ha apuntado.

La ministra ha destacado la "auténtica revolución" que está viviendo la FP en España, fruto, ha recordado, de la apuesta decidida del Gobierno por esta vía educativa: más de 7.400 millones de inversión y más de 400.000 nuevas plazas que han hecho que el número de alumnos supere los 1,2 millones y que la inserción laboral ronde el 90%.

Este certamen supone un medio para estimular a alumnos, profesores y empresas, ya que permite a los estudiantes mostrar sus competencias reales en el mundo laboral y les otorga un reconocimiento académico a través de una competición que les motiva a esforzarse para alcanzar sus metas, mejorando su aprendizaje y sus técnicas.

Además, es una ventana para que empresas y público comprueben el talento y las habilidades que desarrolla el alumnado de Formación Profesional, y una vía de intercambio de experiencias y adquisición de nuevas técnicas entre los propios contendientes.

Por otro lado, al premiar a los mejores en cada categoría, se subraya la importancia de la excelencia en la formación profesional. Nacido en 1947 en Madrid bajo el nombre de Concurso Nacional de Formación Profesional, este certamen arrancó con la participación de cerca de 4.000 jóvenes de una docena de oficios mecánicos y dio origen a las competiciones internacionales que fueron impulsadas en los años 50 por España, donde se celebraron las seis primeras.