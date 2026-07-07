Tolón destaca el poder transformación de la educación, "especialmente cuando las instituciones suman esfuerzos"

Reunión extraordinaria del Patronato de la Fundación ONCE para la Solidaridad con las Personas Ciegas de América Latina (FOAL), - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha destacado este martes el poder trasformador de la educación "especialmente cuando las instituciones suman esfuerzos".

Así lo ha manifestado este martes Tolón en la reunión extraordinaria del Patronato de la Fundación ONCE para la Solidaridad con las Personas Ciegas de América Latina (FOAL), celebrada en el Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Madrid.

La ministra ha puesto en valor el XX aniversario del programa Ágora, suscrito entre el Ministerio de Educación de España, la Organización de Estados Iberoamericanos y FOAL (que desde 1998 desarrolla su labor en diecinueve países de América Latina) para impulsar una educación más inclusiva para las personas con discapacidad visual.

"La educación es la mejor herramienta para ampliar derechos y cuando las instituciones trabajan juntas, su capacidad para transformar la vida de las personas es mucho mayor", ha recalcado la ministra, que ha reconocido la labor llevada a cabo estos años por la ONCE, la Organización de Estados Iberoamericanos y los ministerios de Educación de los países participantes.

En este sentido, se ha referido al impulso de los llamados Centros de Recursos Educativos, a la elaboración conjunta de materiales accesibles y a la formación del profesorado. "Un trabajo conjunto que ha contribuido a fortalecer sus sistemas educativos y a ofrecer una mejor respuesta al alumnado con ceguera o discapacidad visual grave", ha sostenido.

El acto ha contado también con la presencia del presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda; el presidente de FOAL, Alberto Durán; la directora general de FOAL, Estefanía Mirpuri; el director del Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Madrid, Germán Moya, y el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Mariano Jabonero, entre otros responsables.