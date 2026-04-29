Tolón dice a educadoras en huelga que estén "tranquilas" que el Gobierno "va a cumplir" pero pide "mirar" a la C.Madrid

Archivo - El ministro de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 18 de marzo de 2026, en Madrid (España). Sánchez afronta una nueva sesión de con - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha indicado este miércoles a las educadoras de la etapa de 0-3 en huelga indefinida que "estén tranquilas" porque el "Gobierno va a cumplir" con sus compromisos, pero les ha instado a "mirar" a la Comunidad de Madrid, "que es realmente la que no está haciendo nada en este asunto".

En respuesta a una interpelación urgente de la diputada de Podemos Ione Belarra, la ministra de Educación ha reiterado que el Ejecutivo está "trabajando" en el real decreto que regula las ratios del primer ciclo de Infantil 0-3 años, con la participación de las trabajadoras, con las que se ha reunido en dos ocasiones.

No obstante, Milagros Tolón ha insistido en que "quien tiene la competencia en educación son las comunidades autónomas" y ha añadido que "mañana mismo la Comunidad de Madrid podría bajar las ratios". "Mañana mismo o dentro de dos horas. Si no lo hace, es porque no quiere", ha subrayado.

"Póngase al lado del Gobierno de España que está trabajando y exija a la Comunidad de Madrid, que es la que tiene que hacerlo, que haga su trabajo", ha pedido la ministra a la diputada Ione Belarra.

Asimismo, Tolón ha puesto sobre la mesa la dificultad de "convencer a comunidades autónomas que no quieren cooperar" y de "construir consensos donde no los hay". "Ojalá pueda salir el proyecto de ley que traemos de las ratios, también de educación, para los próximos años y que salga del Congreso cuanto antes posible. Pero todos vemos lo que hay", ha manifestado en relación al proyecto de Ley de ratios en el resto de ciclos educativos que el Ejecutivo ha remitido ya al Congreso.

RECONOCER LOS HECHOS

"Cada vez que este Gobierno propone una mejora, lo que hace el Partido Popular es directamente tirarla a la basura", ha afeado la ministra, que se ha mostrado extrañada de que Ione Belarra "dibuje" un escenario de inacción y le ha pedido que "reconozca los hechos".

Según la ministra de Educación, "los hechos son que hoy el presupuesto en educación supera los 6.700 millones de euros". "Los hechos son que hemos creado más de 45.000 plazas públicas y gratuitas para niños y niñas de 0 a 3 años. Los hechos son que antes del verano ya estamos trabajando para llegar a ese acuerdo, de ese real decreto, para actualizar los requisitos mínimos de los centros, incluyendo la regulación de las ratios para niños y niñas de 0 a 3 años", ha argumentado.

Además, Tolón ha añadido que el Gobierno ha llevado "a una cifra récord las becas para beneficiar a los alumnos y a las alumnas de la educación pública, en total 2.559 millones de euros". "Hay que reconocerlo", ha apuntado, al tiempo que ha señalado que también están "mejorando" las condiciones del profesorado y reduciendo las ratios y las horas lectivas.

"Insisto, si hoy mismo la Comunidad de Madrid quiere bajar las ratios, lo puede hacer, lo puede hacer. ¿Por qué no se dirigen a ellos? ¿Por qué no se dirigen ustedes a ellos?", ha preguntado a Belarra, a quien ha asegurado que el Ejecutivo "no cree que el trabajo esté terminado, porque realmente efectivamente no lo está".

"QUEDA CAMINO POR RECORRER"

Tolón ha reconocido que "queda trabajo, queda camino por recorrer". Además, ha pedido que esa coincidencia de ambas en la defensa de la igualdad de oportunidades "se traduzca en apoyo a las iniciativas concretas" que están sobre la mesa.

La ministra contestaba así a la secretaria general de Podemos, que ha afirmado que "el ciclo 0-3 no es un ciclo, es el ciclo" ya que los bebés, "en muchos casos, se vinculan por primera vez a una persona que no es de su familia". "Eso no es un trabajo, eso es una función social de una delicadeza, de una importancia que no tiene precio", ha defendido Belarra.

Para la diputada de Podemos, las educadoras viven una situación de "maltrato institucional" porque trabajan con ratios "imposibles", muchas de ellas "en servicios externalizados, como las escuelas infantiles del Ayuntamiento de Madrid, donde cobran el salario mínimo interprofesional, trabajando de septiembre a julio", entre otras cuestiones.

Belarra ha instado a la ministra a aprobar "inmediatamente" el real decreto porque "quizás, si no, mucha gente va a acabar pensando" como ella que "no tienen la más mínima intención de aprobarlo y lo que quieren es hacer campaña electoral" de cara a las elecciones municipales y autonómicas.