Tolón espera que la ley que baja las ratios "salga adelante" en el Congreso: "No puede ser que haya aulas masificadas"

La ministra de Educación, Milagros Tolón, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 18 de junio de 2026, en Madrid (España). El pleno del Congreso aborda hoy la convalidación de dos decretos-ley: uno que declara diversos eventos cult - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, espera que el proyecto de ley por la que se modifica la Ley 4/2019, de 7 de marzo, para establecer una reducción del número máximo de alumnos por aula y una regulación básica y homogénea de la jornada lectiva del profesorado no universitario salga adelante en el Congreso: "Es una demanda histórica de las profesoras y de los profesores. No puede ser que haya aulas masificadas".

Así lo ha expresado este jueves la ministra de Educación en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, donde ha atribuido la masificación de las aulas a "los recortes de la época del Gobierno del Partido Popular, cuando subieron el número de ratios y de horas lectivas a los profesores".

El proyecto de ley continúa su tramitación en el Congreso, después de que el pasado 18 de junio la Cámara rechazara las enmiendas a la totalidad. En materia de jornada lectiva, el proyecto establece para el profesorado de los centros públicos un máximo de 23 horas semanales en educación Infantil, Primaria y Especial, y de 18 horas en el resto de las enseñanzas. Respecto a las ratios, establece un máximo de 22 alumnos por aula en educación Primaria y de 25 en ESO.

Milagros Tolón ha defendido que, para que haya una "buena calidad" de la enseñanza, es "importante que se ajusten los ratios, que haya unos ratios menores" y que los profesores "no solamente tengan tiempo de estar en el aula, sino de preparar sus clases y de hacer una educación más individualizada". Además, ha manifestado que esta ley cuenta con el apoyo de la comunidad educativa.

En cuanto a la Formación Profesional, Tolón ha asegurado que "muy prontito" se va a "modificar y va a salir ese nuevo decreto" donde el Gobierno va a "controlar la Formación Profesional privada online". "Esto no es ir en contra de la Formación Profesional privada, al contrario", ha declarado.

Según Tolón, el objetivo es garantizar que se está dando "una buena formación, una buena calidad de la enseñanza, que cumple con las infraestructuras necesarias y que cumple con los estándares también necesarios para la inserción laboral".

El real decreto de FP prevé obligar a los centros privados a contar con un número mínimo de ciclos para ofertar en varias familias profesionales en un determinado nivel o que tengan un carácter de itinerarios progresivo, y un mínimo de horas y profesores en las aulas.

Respecto a las universidades privadas, la ministra ha recordado que no es competencia de su departamento, pero que "el criterio es claro". "Hay universidades privadas que tienen mucho prestigio, que llevan muchos años y también hacen una labor importante dentro de la sociedad, y otras que se están creando en alguna comunidad autónoma, que detrás hay fondos de inversión para, de alguna forma, enriquecerse. Eso es lo que se tiene que controlar, y eso yo creo que es importante", ha declarado.