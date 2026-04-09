Tolón reivindica los viajes educativos a campos de concentración nazis como una "lección de humanidad" frente al odio

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón. - MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FP Y DEPORTES

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha reivindicado este jueves los viajes educativos a campos de concentración nazis como una "lección de humanidad" frente al odio.

Así lo ha defendido durante un encuentro por videoconferencia con alumnado y profesorado de varios centros educativos, que han participado o participarán en viajes a campos de concentración nazis, organizados con la colaboración de Amical de Mauthausen y otros campos y de todas las víctimas del nazismo de España.

Según ha informado el Ministerio, Milagros Tolón ha afirmado que estas experiencias "no son un viaje más, sino una vivencia que marca y cambia la manera de mirar el mundo" y ha destacado su valor como herramienta educativa para comprender la historia desde una dimensión humana y directa y apelando a la concentración, la reflexión y el respeto que exige enfrentarse a estos lugares de memoria.

En este sentido, ha puesto en valor la labor de la Amical de Mauthausen y ha agradecido el compromiso del profesorado ya que gracias a su trabajo "la memoria no queda únicamente en los libros, sino que se vive y se transmite".

Durante el diálogo, la ministra ha insistido en que la educación también se construye fuera del aula, en contacto directo con la historia, y que la memoria "no es algo abstracto, sino algo que se vive, se transmite y se incorpora a la propia experiencia".

Milagros Tolón ha señalado que los campos de concentración nazis fueron lugares donde "no solo se asesinó a millones de personas, sino que se intentó destruir su dignidad y su condición misma de seres humanos", con un recuerdo especial para los españoles deportados a Mauthausen y para las mujeres que sufrieron en Ravensbrück.

La ministra ha subrayado que "la memoria democrática no consiste en reabrir heridas, sino en evitar que vuelvan a abrirse" y ha advertido de la importancia de mantener viva esta conciencia en un contexto en el que reaparecen discursos de odio y exclusión. Milagros Tolón ha concluido destacando el papel del alumnado como parte activa en la transmisión de la memoria: "La memoria no se hereda: se construye y se transmite".

El encuentro ha contado con la participación del INS Francisco de Goya, de Barcelona, cuyo alumnado ha visitado el campo de concentración de Auschwitz, compartiendo su experiencia directa, así como de centros que viajarán en las próximas semanas: el IES Juan Antonio Castro, de Talavera de la Reina, con un viaje inminente al campo de concentración de Buchenwald; el INS Màrius Torres, el Institut d'Almenar, el IES Miguel Catalán y el IES Donoso Cortés, que visitarán el campo de concentración de Mauthausen en mayo; y el INS Llagostera, que viajará al campo de concentración de Ravensbrück.