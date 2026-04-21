La Universidad Francisco de Vitoria y la Universidad de Navarra ganan la VII edición del Programa Eficacia Universidades

Archivo - Campus de la Universidad Francisco de Vitoria, a 7 de abril de 2025, en Pozuelo de Alarcón, Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Francisco de Vitoria y la Universidad de Navarra han resultado ser las instituciones ganadoras de la VII edición del Programa Eficacia Universidades dos universidades.

Según ha informado la Asociación Española de Anunciantes, en esta edición han participado un total de 18 equipos de 13 universidades: Camilo José Cela, San Pablo CEU, Complutense, ESIC, Francisco de Vitoria, Miami Ad School, Universidad de Alicante, Jaume I, Universidad de Navarra, Nebrija, Universidad del País Vasco, Universidad de Salamanca y Universidad de Valladolid.

La Asociación ha detallado que las competiciones se han desarrollado durante el mes de abril y han contado con un jurado compuesto, en cada caso, por nueve profesionales: tres por parte del Club de Jurados que han ido rotando por competición y ha estado integrado por David Coral, Marta Fontcuberta, César Hernández, Almudena Román y Marina Specht. Otros tres por parte de la empresa anunciante, y tres más por la agencia o agencias del anunciante.

De este modo, Campofrío estuvo acompañada de HSH, Human to Human y Omnicom Media Group en el panel de jurados. La ganadora fue la Universidad Francisco de Vitoria, con su tutora Isabel Fernández y los alumnos: Diego Carrizosa, Rafael Díaz, Ángela López, Lucas Millán, Valeria Rodríguez y Sofía Tarruella.

En el caso de Repsol, que asistió con sus agencias Carat y TBWA, también venció la Universidad Francisco de Vitoria, en este caso con su tutor Óscar Fernandez y con el equipo integrado por Carolina Agramunt, Nuria Barber, Sara González, Jorge López, Gabriela Martínez y Pablo Santos.

Por su parte, Telefónica, presente con Havas Media, Picnic y VCCP, se alzó con el triunfo la Universidad de Navarra, con el equipo liderado por la tutora Cristina Sánchez-Blanco y compuesto por Andrés Arbuniés, Gabriela Guirola, Aitana Heredia de Arriba, Marta Meseguer y Marcella Regenga.

"Los 18 grupos participantes han demostrado una preparación excelente que ha ido creciendo año tras año lo que demuestra el interés y aprendizaje sobre este Programa Eficacia Universidades que es una gran oportunidad que acerca la empresa a la universidad y escuelas académicas y persigue inspirar, educar y reconocer a los jóvenes talentos del marketing y la comunicación del futuro próximo", ha indicado la asociación.

La entrega de premios será el próximo 19 mayo, coincidiendo con el Seminario Eficacia.