Universitarios critican la "asfixia" que sufren las universidades públicas madrileñas y muestran su apoyo a la huelga

Varias personas en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) ha mostrado su "firme apoyo y solidaridad" a la comunidad universitaria de las seis universidades públicas madrileñas convocantes de la huelga del 4 y 5 de noviembre de 2026.

"Nos unimos a sus reivindicaciones ante la dramática situación de asfixia que sufren los centros universitarios públicos de la región", ha señalado la organización estudiantil en un comunicado.

Los estudiantes defienden que las razones de la protesta "son claras y urgentes": "las universidades públicas madrileñas sufren una infrafinanciación crónica que impide garantizar una docencia, investigación e infraestructura adecuadas, así como condiciones laborales dignas para el personal".

Según los convocantes, el presupuesto destinado "no alcanza ni el 0,5% del PIB regional, muy por debajo del mínimo legal del 1%, y los incrementos anunciados por el gobierno regional no compensan años de recortes sostenidos, deterioro estructural y precariedad que afectan directamente a la calidad académica y al acceso justo a la educación".

Por todo ello, desde CREUP consideran "imprescindible" defender una universidad pública "fuerte, digna, accesible y de calidad"; y reclama al gobierno de la Comunidad de Madrid un aumento real y estructural de la financiación, hasta alcanzar al menos el 1% del PIB, "como establece la ley, garantizando sostenibilidad, inversión en infraestructuras, investigación, docencia y condiciones dignas para todo el personal".

También apoyan la movilización, el paro académico, la huelga y todas las formas de protesta pacífica "como herramientas legítimas de defensa del derecho a la educación pública de calidad y al futuro de cientos de miles de estudiantes" y invitan a toda la comunidad universitaria a mostrar "su apoyo activo".

"Porque sin inversión, sin compromiso real, no habrá universidad pública con futuro. Una universidad pública fuerte es el pilar de una sociedad libre, crítica y con oportunidades para todos y todas", han señalado los universitarios.