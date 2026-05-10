Cómo usar la IA para preparar la Selectividad y qué herramientas utilizar para estudiar

Archivo - Una estudiante utilizando la IA - Carmen Jaspersen/dpa - Archivo

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

Uniscopio ha presentado la nueva Guía de Acceso y Admisión a la Universidad 2026/2027, que recoge ejemplos de herramientas con Inteligencia Artificial para estudiar, así como información actualizada sobre la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), notas de corte, becas, universidades, alojamiento o movilidad para acompañar al alumnado preuniversitario en una de las decisiones más importantes de su etapa académica.

La guía propone a los alumnos convertir la IA en su "mejor aliada" para estudiar. Para ello, detalla algunos 'prompts' para hacer más eficaz el aprendizaje, como 'Explícame este tema como si fuera para Selectividad', para entender los temas con ejemplos y esquemas; 'Cómo puedo mejorar esta respuesta', para revisar ejercicios, problemas y textos; 'Hazme un examen completo de Historia tipo PAU', para que la IA genere exámenes y poder practicar con ellos; o 'Analiza los errores y dime qué debo reforzar', para que la herramienta analice fallos para mejorar la forma de estudiar.

Los estudiantes deben especificar siempre a la IA en qué comunidad se examinarán de la Selectividad para que las preguntas y ejemplos se adapten mejor al tipo de exámenes.

De este modo, la IA puede ayudar a los jóvenes a preparar sus exámenes explicando conceptos y temas con ejemplos; corrigiendo ejercicios con 'feedback' para guiar a los estudiantes; o detectando patrones de error y cómo mejorar.

Para entender y resolver dudas, la guía propone utilizar las herramientas ChatGPT y Gemini, ya que: Explican conceptos, resuelven ejercicios y generan ejemplos.

Para estudiar apuntes insta a utilizar NotebookLM, que puede generar resúmenes e infografías, preguntas tipo test y audio y vídeo, mientras que para escribir mejor recomienda acudir a Grammarly, que corrige la gramática, mejora la redacción y mejora ortografía.

En cuanto a memorizar y practicar, opta por el uso de Anki o Quizlet, que pueden ayudar a los alumnos con flashcards, test rápidos o juegos de aprendizajes.

De cara a organizar el estudio, se puede utilizar Notion, que permite organizar apuntes, crear planes de estudio o generar resúmenes. Para mejorar el enfoque, una herramienta adecuada es Forest, que permite el bloque de distracciones o visualizar el progreso.

La guía también explica a los estudiantes las herramientas que tienen a su disposición para la universidad. Así, para organizar proyectos y trabajos propone Trello o Google Calendar, que ayudan con la gestión de tareas visuales o para planificar clases, trabajos o exámenes.

Además, Zotero y Google Scholar sirven para investigar y hacer trabajos académicos, ya que pueden generar bibliografías o acceder a investigaciones; y, para hacer presentaciones, se puede utilizar Canva y Gamma, que se pueden utilizar para diseño gráfico sencillo o creación rápida de presentaciones.

Para organizar la vida universitaria, los alumnos pueden recurrir a Fintonic o Splitwise, herramientas con las que podrán gestionar sus finanzas y compartir gastos.

No obstante, de cara a realizar un uso responsable de la IA, la guía recomienda no delegar todo a esta tecnología, ya que esto "perjudicará a largo plazo"; verificar la información, ya que la IA puede equivocarse o simplificar demasiado; o usarla solo como un apoyo.