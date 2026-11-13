USO Enseñanza reclama bajar ratios, invertir 6% del PIB en educación y homologar concertada a la pública por el 29N

Archivo - Imagen de recurso de un aula vacía. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera (USO) ha remitido a todas las fuerzas políticas trece prioridades ante las elecciones generales del 29 de noviembre, entre las que destacan la reducción de ratios, elevar la inversión educativa al 6% del Producto Interior Bruto (PIB), la homologación del profesorado de la enseñanza concertada y el empleo digno en la atención a personas con discapacidad.

Con el inicio de la campaña electoral, la organización sindical ha pedido a los partidos que la educación sea "una cuestión de Estado" y que incorporen estas reivindicaciones, basadas en las resoluciones de su noveno Congreso Federal, a sus programas y a su futura acción de gobierno.

En este contexto, el sindicato ha lamentado que la legislatura termine con "compromisos incumplidos", ya que la reducción de ratios y de horas lectivas continúa paralizada, no existe una financiación educativa garantizada por ley y no se ha convocado la mesa de la concertada.

Por ello, en materia de financiación y recursos, USO Enseñanza ha reclamado elevar la inversión educativa del 4,1% actual al 6% del PIB, además de establecer un máximo de 20 alumnos por aula en Infantil, 22 en Primaria, 25 en Secundaria y 30 en Bachillerato.

En relación con el personal docente y los centros concertados, la organización ha exigido homologar en esta legislatura los salarios y la jornada del profesorado de la concertada con los de la enseñanza pública, fijándolos en 18 horas lectivas en Secundaria y 23 en Infantil y Primaria.

Asimismo, ha solicitado restituir por ley la Mesa de Negociación de la Enseñanza Concertada, incluir al Personal de Administración y Servicios (PAS) en el pago delegado, implantar la gratuidad universal del ciclo 0-3 años, reducir la burocracia para el profesorado y completar el traspaso a las comunidades autónomas del profesorado de Religión.

Sobre el sector de atención a personas con discapacidad, USO Enseñanza ha exigido un calendario para cumplir la Ley 4/2026, el cálculo del coste real de cada plaza y la puesta en marcha de un plan estatal de riesgos psicosociales. El sindicato ha defendido estas medidas bajo la premisa de que no existe una atención de calidad sin un empleo de calidad.

Por último, la organización ha recordado su condición de sindicato independiente de partidos políticos, Gobierno y patronales. En este sentido, USO Enseñanza ha asegurado que se mantendrá vigilante tanto durante la campaña electoral como en las posteriores mesas de negociación.