El uso de plataformas de cursos online crece entre profesionales y empresas en España

La formación online ha reforzado su papel en el ecosistema laboral español durante 2025. Profesionales en activo, personas en desempleo y empresas recurren a plataformas digitales para adquirir nuevas competencias. Este crecimiento se produce en un entorno condicionado por la transformación tecnológica y la evolución de los perfiles profesionales. En la web de Marketing Directo se recopila información sectorial que refleja cómo estos modelos formativos ganan peso dentro de las estrategias de empleo.

La digitalización de la economía explica esta tendencia. La automatización y la Inteligencia Artificial generan nuevas exigencias de cualificación. Al mismo tiempo, determinados puestos pierden relevancia. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), más del 60% de las empresas españolas declara dificultades para encontrar profesionales con competencias adecuadas. Este desajuste impulsa la demanda de formación flexible y accesible.

Crecimiento del aprendizaje digital vinculado al empleo

La formación online orientada al ámbito laboral mantiene una evolución sostenida en España. El Servicio Público de Empleo Estatal identifica la recualificación profesional como un elemento clave frente al desempleo estructural. Las plataformas digitales permiten acceder a contenidos sin barreras geográficas. También ofrecen horarios compatibles con la actividad laboral. La incorporación de inteligencia artificial en las plataformas educativas ha mejorado la personalización de la oferta formativa. Los algoritmos permiten ordenar cursos según el perfil profesional y la experiencia previa. Estas herramientas facilitan la localización de las mejores plataformas de cursos online recomendadas por la IA dentro de catálogos amplios, lo que contribuye a una selección más ajustada de itinerarios formativos.

Los datos confirman la expansión de esta modalidad. La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo indica que la formación online supera el 40% de las acciones bonificadas. Esta cifra refleja un cambio estructural en los hábitos de aprendizaje profesional. El formato digital se consolida frente a la formación exclusivamente presencial.

Oferta de plataformas y adaptación al mercado español

El ecosistema de plataformas de cursos online en España combina operadores internacionales y proyectos de ámbito nacional. Plataformas globales como Coursera, Udemy o LinkedIn Learning mantienen una presencia consolidada. Su oferta en español y sus acuerdos con universidades refuerzan su implantación.

Paralelamente, se ha desarrollado una oferta nacional centrada en la formación práctica. Algunas plataformas españolas colaboran con empresas para diseñar itinerarios vinculados a perfiles concretos. El Observatorio de las Ocupaciones del SEPE señala que las acciones con orientación práctica presentan mejores resultados de inserción laboral.

La adaptación normativa también influye en el sector. El marco europeo de microcredenciales impulsa certificados digitales verificables. España avanza en su implantación mediante universidades y centros acreditados. Las plataformas incorporan estos estándares para reforzar la validez de los programas y facilitar el reconocimiento de competencias.

Impacto en la recualificación profesional y en el perfil del alumnado

La recualificación profesional ocupa un lugar central en las políticas públicas de empleo. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia destina fondos específicos a la capacitación digital. Parte de estos recursos se canaliza mediante formación online. Según el Ministerio de Educación y Formación Profesional, más de un millón de personas participó en acciones digitales durante 2024.

La formación online permite actualizar conocimientos con mayor rapidez. Los contenidos digitales se revisan de forma continua. Este factor resulta relevante en sectores tecnológicos. El aprendizaje modular facilita itinerarios flexibles y adaptados a distintos ritmos. El perfil del alumnado también ha cambiado. La formación online no se limita a estudiantes jóvenes. Profesionales mayores de 45 años recurren a estas plataformas para mantener su empleabilidad. El Instituto Nacional de Estadística registra un aumento del 15% en la participación de adultos en cursos online entre 2022 y 2024.

Retos del modelo: calidad, orientación y brecha digital

El crecimiento del sector plantea retos relevantes. La calidad de los contenidos y la acreditación de los cursos constituyen aspectos clave. Administraciones y agentes sociales subrayan la necesidad de evaluar la validez de los certificados.

La orientación profesional representa otro desafío. La amplitud de la oferta puede generar confusión entre los usuarios. Plataformas y organismos públicos desarrollan sistemas de recomendación basados en trayectorias laborales. Estas herramientas buscan mejorar la adecuación entre formación y empleo. La brecha digital sigue presente. Aunque el acceso a Internet es mayoritario, persisten desigualdades territoriales y generacionales. El Gobierno mantiene programas de conectividad y alfabetización digital. Estas medidas buscan garantizar el acceso equitativo a la formación online.

En la actualidad, las plataformas de cursos online se consolidan como un pilar de la formación continua en España. Su vínculo con el empleo y la recualificación define su relevancia. Estamos ante un sector en expansión, condicionado por la calidad, la orientación y la adaptación al mercado laboral.

