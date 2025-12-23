Veterinarios reclaman al Gobierno que amplíe el grado de Veterinaria a 6 años

Archivo - Un gato en una consulta - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios (FESVET) ha presentado alegaciones al proyecto de real decreto por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español los requisitos mínimos de formación para la profesión de veterinario, entre las que destaca la ampliación del grado de Veterinaria a seis años.

En concreto, desde FESVET han solicitado que el Grado y los Planes de Estudios de la profesión sanitaria Veterinaria incrementen sus horas lectivas y prácticas, modificándose la Orden ECI 333/2008, de 13 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de veterinario con el fin de que dispongan de planes de estudio con una duración de 360 créditos europeos.

También exige que, en la formación para la profesión de veterinario, los conocimientos, habilidades y actitudes que deben adquirir los nuevos egresados veterinarios se deben desarrollar adecuadamente, entre otras, las competencias en materia de protección y promoción de la salud de las personas en los ámbitos de la salud pública y comunitaria.

"En la fundamentación de la primera de estas peticiones, esgrimimos como argumento principal que para alcanzar los objetivos formativos enunciados, resulta imprescindible incrementar los estudios del grado en Veterinaria a 360 ECTS al igual que en la mayoría de los países europeos que ya tienen, desde hace tiempo, consolidados ciclos formativos de 360 ECTS (9.000 horas de dedicación o más)", apunta FESVET.

El objetivo es "dotar a los estudiantes de Veterinaria de una formación práctica que les permita alcanzar un nivel competencial óptimo, ser competitivos en todos los aspectos y mejorar los actuales estándares de calidad en la enseñanza".