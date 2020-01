Vox, sobre las opiniones de PP y Ciudadanos al 'pin parental': "Sean prudentes para luego no tener que desdecirse"

Publicado 22/01/2020 13:14:45 CET

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha aconsejado a PP y Ciudadanos que tengan "prudencia" y sean "moderados" en sus opiniones sobre el denominado 'pin parental' y sobre su intención de aplicarlo en las comunidades autónomas en las que gobiernan, sobre todo, ha dicho, para no tener que "desdecirse en el futuro".

Espinosa de los Monteros ha respondido así a las declaraciones de diferentes dirigentes 'populares' y 'naranjas' sobre este tema en Madrid y Andalucía, comunidades en las que PP y Ciudadanos gobiernan con el apoyo de Vox y necesitan sus votos para aprobar los Presupuestos.

En concreto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tachado de "innecesario" aplicar esta medida en su región, mientras que su número dos, el líder de Ciudadanos en Madrid, Ignacio Aguado, la ha rechazado de plano. También el vicepresidente andaluz, el 'naranja' Juan Marín, ha indicado que ese veto parental no tendría el apoyo de su partido en dicha comunidad autónoma.

Espinosa de los Monteros ha recordado a estos dirigentes que los acuerdos firmados con Vox en estas autonomías no son "discontinuos" y que igual que necesitaron a su formación para la investidura la necesitarán también para sacar adelante otras iniciativas y reformas. En este sentido, advierte que es "improbable" que Vox apoye algunas de estas futuras iniciativas "a cambio de nada".

PIDE AL PP QUE SE PONGA DE ACUERDO

De ahí, que haya pedido a PP y Ciudadanos que "sean prudentes y moderados para luego no tener que desdecirse" en sus críticas al 'pin parental". El portavoz de Vox lamenta que ambos partidos hagan estas "aseveraciones tajantes" sobre la norma y sobre que no se pondrá en marcha cuando, a su juicio, lo harán finalmente.

En relación con la Comunidad de Madrid, Espinosa de los Monteros ha indicado que cómo el PP no va a apoyar esta medida cuando la presidenta asegura que no existe ningún problema en la Educación madrileña sobre los cursos extraescolares que se imparten, "Si no existe ningún problema no sé cómo no lo van a apoyar", ha declarado el diputado.

En este sentido, le ha recomendado a Díaz Ayuso escuchar al presidente de su partido, Pablo Casado, o a su secretario general, Teodoro García Egea, que, según ha recordado, el pasado fin de semana defendieron la medida de Vox. "No sé si tienen problemas de comunicación interna o es que Díaz Ayuso no los ha escuchado bien", ha indicando, antes de concluir pidiendo a los 'populares' que "se pongan de acuerdo" en su postura.