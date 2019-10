Wert, sobre los casos de plagios de tesis: "No hay mal que por bien no venga, demuestra que hay cosas pendientes"

Publicado 08/10/2019 18:03:18 CET

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ex ministro de Educación y Cultura José Ignacio Wert considera que los casos de plagios de tesis revelados en las últimas semanas en la prensa son una muestra de "la necesidad de mayor robustez en los sistema de evaluación de la educación superior", y apela al refranero para señalar que son una oportunidad para mejorar la universidad española.

"No hay mal que por bien no venga", asegura Wert en una entrevista a Europa Press. "Es una llamada de atención que demuestra que hay cosas pendientes para garantizar que, también en el marco universitario, seguimos las reglas y buscamos la excelencia", añade.

Para el exministro, que acaba de compilar en el libro 'La educación en España. Asignatura pendiente' --"Lo he escrito yo", asegura-- su etapa al frente de Educación en el primer gobierno de Mariano Rajoy, casos de plagios académicos como el denunciado por el diario 'ABC' del actual presidente del Senado, Manuel Cruz, deberían suponer la dimisión o cese de su cargo político.

"La técnica de minimizar la importancia de un plagio sería inaceptable en cualquier país que se tome en serio la seriedad de sus instituciones universitarias", apunta Wert, que responsabiliza también a los partidos políticos de no obligar a los acusados de plagio a abandonar sus responsabilidades.

"Al final dimitir o no dimitir es una decisión de cada uno y del entorno. Me parece mal que alguien no dimita, pero me parece peor que no se lo exija ese entorno", sentencia el exministro del Partido Popular.