EOI en el 40º Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones de AMETIC

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MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Diego Crescente, director general de EOI, abordará el programa In+Def y el reto

de integrar a pymes, startups y el ecosistema industrial en la cadena de valor de

la seguridad y la Defensa, junto al papel de la formación, el conocimiento y la

innovación

EOI participa en el 40º Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones de AMETIC, que se celebra en

Santander del 31 de agosto al 2 de septiembre y reúne a más de 120 ponentes para

abordar los principales retos y oportunidades de la transformación digital.

En el marco del encuentro, Diego Crescente, director general de EOI, intervendrá en

el espacio dedicado a la Formación, el Conocimiento y la Innovación el lunes 1 de

setiembre 10:10 h, donde pondrá el foco en la importancia de conectar el talento, la

capacitación y la innovación para dar respuesta a los grandes desafíos económicos,

tecnológicos e industriales.

Durante su intervención, Crescente abordará el programa In+Def, una iniciativa

orientada a dar respuesta al reto estratégico que afronta España de integrar a las

pymes, startups y al conjunto del ecosistema industrial en la cadena de valor de la

seguridad y la industria de Defensa.

El programa busca impulsar la participación del tejido empresarial y tecnológico

español en un sector estratégico, favoreciendo la generación de capacidades, el

desarrollo de innovación y la conexión entre los diferentes agentes del ecosistema

industrial y de Defensa. En este marco, EOI contribuirá a través de la formación

ejecutiva, con el objetivo de preparar a profesionales y directivos para afrontar los

retos y oportunidades derivados del fortalecimiento de estas capacidades estratégicas.

Asimismo, Diego Crescente abordará la experiencia de los hackatones impulsados

por EOI, iniciativas que fomentan la colaboración entre perfiles multidisciplinares para

generar soluciones innovadoras ante retos reales. Estos espacios permiten conectar

talento, conocimiento y creatividad y acercar la innovación a las necesidades de las

empresas, las instituciones y la sociedad.

La participación de EOI en el Encuentro de AMETIC pone así de relieve la necesidad

de impulsar nuevos modelos de formación e innovación capaces de conectar el

conocimiento con los desafíos reales de la economía y la industria.

El 40º Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones de AMETIC

contará también con el espacio *España, puente entre Europa y Latinoamérica*, en

el que los presidentes de las principales asociaciones tecnológicas de Brasil,

Argentina, Ecuador y Chile, junto a ALETI, debatirán sobre *El futuro digital de

América Latina y el Caribe* y las oportunidades de colaboración entre ambas

regiones.

Celebrado en Santander en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad

Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), el Encuentro conmemora su 40ª edición bajo

el lema "40 años impulsando el crecimiento social y económico de España" y

acogerá cerca de 20 mesas de debate, diálogos y ponencias.

Sigue en directo el Encuentro aquí: https://www.ametic-santander.es/streaming-2026