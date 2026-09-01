EOI en el 40º Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones de AMETIC

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -
Diego Crescente, director general de EOI, abordará el programa In+Def y el reto
de integrar a pymes, startups y el ecosistema industrial en la cadena de valor de
la seguridad y la Defensa, junto al papel de la formación, el conocimiento y la
innovación
EOI participa en el 40º Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones de AMETIC, que se celebra en
Santander del 31 de agosto al 2 de septiembre y reúne a más de 120 ponentes para
abordar los principales retos y oportunidades de la transformación digital.
En el marco del encuentro, Diego Crescente, director general de EOI, intervendrá en
el espacio dedicado a la Formación, el Conocimiento y la Innovación el lunes 1 de
setiembre 10:10 h, donde pondrá el foco en la importancia de conectar el talento, la
capacitación y la innovación para dar respuesta a los grandes desafíos económicos,
tecnológicos e industriales.
Durante su intervención, Crescente abordará el programa In+Def, una iniciativa
orientada a dar respuesta al reto estratégico que afronta España de integrar a las
pymes, startups y al conjunto del ecosistema industrial en la cadena de valor de la
seguridad y la industria de Defensa.
El programa busca impulsar la participación del tejido empresarial y tecnológico
español en un sector estratégico, favoreciendo la generación de capacidades, el
desarrollo de innovación y la conexión entre los diferentes agentes del ecosistema
industrial y de Defensa. En este marco, EOI contribuirá a través de la formación
ejecutiva, con el objetivo de preparar a profesionales y directivos para afrontar los
retos y oportunidades derivados del fortalecimiento de estas capacidades estratégicas.
Asimismo, Diego Crescente abordará la experiencia de los hackatones impulsados
por EOI, iniciativas que fomentan la colaboración entre perfiles multidisciplinares para
generar soluciones innovadoras ante retos reales. Estos espacios permiten conectar
talento, conocimiento y creatividad y acercar la innovación a las necesidades de las
empresas, las instituciones y la sociedad.
La participación de EOI en el Encuentro de AMETIC pone así de relieve la necesidad
de impulsar nuevos modelos de formación e innovación capaces de conectar el
conocimiento con los desafíos reales de la economía y la industria.
El 40º Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones de AMETIC
contará también con el espacio *España, puente entre Europa y Latinoamérica*, en
el que los presidentes de las principales asociaciones tecnológicas de Brasil,
Argentina, Ecuador y Chile, junto a ALETI, debatirán sobre *El futuro digital de
América Latina y el Caribe* y las oportunidades de colaboración entre ambas
regiones.
Celebrado en Santander en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), el Encuentro conmemora su 40ª edición bajo
el lema "40 años impulsando el crecimiento social y económico de España" y
acogerá cerca de 20 mesas de debate, diálogos y ponencias.
Sigue en directo el Encuentro aquí: https://www.ametic-santander.es/streaming-2026