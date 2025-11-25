EOI estrena una nueva identidad visual para proyectarse hacia el futuro

EOI nueva imagen - Cedida

MADRID, 25 Nov (EUROPA PRESS)

La Escuela de Organización Industrial (EOI), primera escuela de negocios de España y una de las pioneras en Europa, presenta una nueva identidad visual con motivo de su 70 aniversario. La institución pública renueva así su imagen para reforzar su compromiso con la sostenibilidad, la digitalización y la formación de líderes capaces de impulsar la reindustrialización y la transición verde y tecnológica del país.

La evolución de la marca, desarrollada junto a Alkemy Iberia, es el resultado de un proceso de reflexión estratégica que ha involucrado a empleados, alumnos, alumni y colaboradores de la fundación. El diseño de la nueva identidad busca sintetizar la historia de siete décadas de vida de EOI y su rol en la transformación industrial, empresarial y social de España a lo largo del tiempo.

“El papel de EOI ha sido siempre el de tender puentes entre el conocimiento, la innovación y la industria. Esta nueva identidad visual refleja, desde nuestros orígenes, lo que somos hoy: una escuela de negocios comprometida con el talento, la sostenibilidad, la transformación digital y el liderazgo empresarial al servicio del progreso de nuestro país”, ha resaltado Diego Crescente, director general de EOI.

El nuevo logotipo mantiene la esencia histórica de la marca, pero adopta un lenguaje más moderno, versátil y digital, con una paleta cromática renovada que evoca la sostenibilidad, la tecnología y la apertura al futuro. La nueva tipografía transmite cercanía y dinamismo, alineándose con el propósito de EOI de formar a los profesionales para un futuro seguro y sostenible, que liderarán los desafíos de la economía verde, social y digital.

La presentación de la nueva identidad coincide con el acto de conmemoración del 70 aniversario de EOI, que se celebrará el próximo 15 de diciembre en la sede de la Escuela en Madrid. Durante el evento, presidido por el ministro de Industria y Turismo Jordi Hereu, se estrenará una producción audiovisual que recorre la evolución del logotipo de EOI desde su fundación en 1955 hasta hoy, reflejando la capacidad de la institución para adaptarse a las distintas etapas del desarrollo industrial y tecnológico de nuestro país.

“EOI se proyecta hacia el futuro con una imagen que une historia y transformación, pasado y futuro. Nuestro propósito permanece intacto: formar personas capaces de liderar una economía más innovadora, verde e inclusiva, para un futuro seguro y sostenible”, ha subrayado Crescente.

Con esta renovación, EOI reafirma su papel como referente público en formación empresarial e industrial, al servicio del Ministerio de Industria y Turismo, con un modelo formativo basado en la excelencia, la innovación y el impacto social.

El kit de identidad visual y de marca se puede ver en este enlace.