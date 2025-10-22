EOI, galardonada en la categoría de “Formación” en la XII Edición de los Premios Andalucía Excelente 2025

MADRID, 21 Oct (EUROPA PRESS)

La Escuela de Organización Industrial (EOI) ha sido distinguida con el premio en la categoría de “Formación” en la XII Edición de los Premios Andalucía Excelente, organizados por El Suplemento. Estos galardones reconocen el esfuerzo, la innovación y el compromiso con la excelencia de empresas, instituciones y profesionales que, desde distintos ámbitos, trabajan por construir una sociedad más próspera, equitativa y sostenible.

Durante la ceremonia, celebrada en un acto que reunió a referentes del ámbito empresarial, académico y social, Diego Crescente, director general de EOI, fue el encargado de recoger el galardón. En su intervención, agradeció a la organización el reconocimiento y subrayó la responsabilidad que implica liderar la formación del talento que marcará el futuro: “Este premio nos impulsa a seguir trabajando con pasión y compromiso para ofrecer una formación de calidad, alineada con los desafíos actuales y orientada a preparar a las personas para un entorno cambiante en los planos medioambiental, industrial y empresarial”.

La EOI, con más de 70 años de trayectoria, fue la primera escuela de negocios fundada en España en 1955 y, desde sus inicios, ha sido pionera en la integración de la sostenibilidad, el medio ambiente y la innovación en sus programas formativos. En los últimos años, ha reforzado su apuesta por la transformación digital con programas punteros en áreas como Big Data, energías renovables, economía circular y digitalización empresarial, consolidándose como un referente en la formación de perfiles altamente cualificados y comprometidos con el desarrollo sostenible.

Los Premios Andalucía Excelente no solo suponen un reconocimiento al trabajo bien hecho, sino que también posicionan a Andalucía como un territorio clave para el impulso de proyectos con impacto económico, social y cultural. EOI se une así a una destacada nómina de premiados que, desde distintos sectores, contribuyen a la construcción de un futuro más esperanzador para todos.