Fundación Repsol y EOI te invitan a explorar los Combustibles Renovables

MADRID 15 SEP. (EUROPA PRESS)

Fundación Repsol y la Escuela de Organización Industrial (EOI), en colaboración con la Asociación Española de Profesionales de Automoción (ASEPA), la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y la Universitat Politècnica de València (UPV), ponen en marcha la tercera edición del curso ejecutivo online “Los Combustibles Renovables en la Industria y la Movilidad hacia el Net-Zero”, que se celebrará del 22 al 26 de septiembre, en horario de 16:30 a 19:00 horas.

Los combustibles de origen renovable se presentan como una de las soluciones más eficaces para reducir las emisiones de la industria y del transporte en los próximos años. Este curso ofrece una visión teórico-práctica sobre su origen, aplicaciones, oportunidades y desafíos, permitiendo a los participantes comprender de manera integral esta solución clave en la transición hacia una movilidad e industria más sostenibles.

A diferencia de los combustibles fósiles, los combustibles renovables proceden de materias primas circulares, como residuos orgánicos no alimentarios, hidrógeno renovable o CO2 capturado.

Un programa dividido en tres bloques temáticos

1. Contexto de la descarbonización: el papel de los combustibles renovables en la movilidad y la industria.

2. Tipos de combustibles renovables: biocombustibles líquidos, gaseosos y e-fuels, junto a los principales retos que enfrentan.

3. Aplicaciones y futuro del sector: usos en la industria y en los distintos modos de transporte (terrestre, aéreo y marítimo), la importancia de la concienciación y certificación de emisiones de CO2, así como las oportunidades profesionales que abre este ámbito.

El programa, gratuito y online, se desarrollará en cinco días y quince sesiones interactivas, en las que los asistentes podrán dialogar con expertos de primer nivel y con representantes de empresas que ya aplican estas soluciones en su actividad.

Con esta iniciativa EOI, junto a instituciones académicas y profesionales de referencia, refuerza su compromiso con la formación en energías sostenibles y la transición hacia un modelo descarbonizado.

Más información e inscripciones:

https://landing.eoi.es/cursoejecutivo_combustibles_renovable...