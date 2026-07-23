Aagesen apuesta por realizar un análisis desde "el rigor técnico" antes de decidir sobre la prórroga de Almaraz

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha apostado por realizar un análisis "desde el rigor técnico" antes de decidir sobre la prórroga de la central nuclear de Almaraz, tras recibir el informe de Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

En una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, la titular de Transición Ecológica ha recordado que el Gobierno dispone aún de dos de los seis meses de plazo para tomar una decisión desde la solicitud para prorrogar la vida de la central.

"Mi posición es que tenemos que llevar a cabo un análisis desde el rigor técnico, en favor de nuestros ciudadanos para que tengamos el cumplimiento de la triple condición de no tener que llevar a cabo medidas fiscales que lleven consigo un incremento del precio para los consumidores y la máxima seguridad tanto de sumiistro como radiológica", ha concluido la ministra.