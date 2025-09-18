Aagesen defiende el liderazgo climático de la UE pese a las dificultades para aprobar la nueva ley del clima

Archivo - La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante una sesión de control en el Senado, a 11 de marzo de 2025, en Madrid (España). El Partido Popular defiende en el pleno de - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

BRUSELAS, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha defendido este jueves que el liderazgo climático de la Unión Europea "no se puede poner en cuestión" pese a las dificultades de los Veintisiete para respaldar la nueva ley climática, que plantea un objetivo de reducción de emisiones del 90% en 2040 respecto a los niveles de 1990.

"Yo no hablaría de falta de liderazgo, hablaría de que tenemos que consolidarlo", ha incidido Aagesen en declaraciones a los medios a su llegada a la reunión de ministros de Medio Ambiente de la UE en Bruselas.

La vicepresidenta tercera ha insistido en que el Gobierno siempre pide "máxima ambición", por lo que también este jueves pedirá que se aclare la hoja de ruta que permita a los Veintisiete avanzar hacia ese objetivo de 2040, pero también hacia un objetivo intermedio de cara a 2035 en el marco de las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés) que exige el Acuerdo de París.

"Esa es la visión de España, una visión que es aliada de la ambición, ambición sin fisuras, una ambición que debe ir de la mano de la ciencia", ha apostillado la ministra.

Sin embargo, el Consejo está dividido entre un grupo de países con mayor ambición climática, como es el caso de España, y otro bloque que incluye a los más reticentes --entre los que se encuentran Alemania, Francia o Italia-- y que reclama más flexibilidades para alcanzar ese objetivo.

Para intentar salvar estas diferencias, la presidencia danesa del Consejo presentará este jueves a los ministros una declaración de intenciones no vinculante que incluye un rango de porcentajes de reducción de emisiones para 2035 con el objetivo de que la UE no llegue "con las manos vacías" a la Asamblea General de Naciones Unidas la próxima semana.

En cualquier caso, Aagesen ha explicado también que el objetivo es seguir trabajando para que tanto la ley climática como el objetivo NDC estén aprobados antes de la próxima Conferencia del Clima de Naciones Unidas (COP30), que se celebrará en Belém (Brasil) del 10 al 21 de noviembre.