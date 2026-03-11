Aagesen señala que la jueza dirimirá responsabilidades en El Bocal: "Hemos estado siempre diligentes con el litoral"

1067897.1.260.149.20260311104133 La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante un desayuno informativo de Europa Press, Hotel Rosewood Villa Magna, a 11 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha señalado que será la jueza quien dirimirá las responsabilidades de la tragedia de la pasarela de El Bocal (Santander), donde murieron seis jóvenes.

"Lo que sí puedo decir es que desde el Ministerio hemos estado siempre diligentes con todo el litoral español", ha defendido este miércoles Aagesen en los Desayunos Informativos de Europa Press.

En este contexto, la vicepresidenta tercera ha lamentado este suceso "totalmente dramático". "Hablamos de personas jóvenes, un accidente que nunca debería ocurrir, eso está clarísimo", ha dicho.

Por ello, Aagesen ha asegurado que ahora están "todos" impulsando que se sepa "qué ocurrió, por qué ocurrió y que no vuelva a ocurrir". "En ese caso nosotros lo que estamos haciendo es dar toda la información desde el inicio del proyecto, que data de hace muchos años, desde la Dirección General de Costas y, por supuesto, dando toda la información que sea precisa", ha puntualizado.

Respecto a las responsabilidades, ha insistido en que hay un procedimiento judicial. "Hay una jueza que es la que instruye el caso y es ella la que dirimirá quién tiene o no esa responsabilidad", ha concluido la ministra.

