Alianza Verde pide al Ministerio de Agricultura que apoye la moratoria en la caza de la codorniz ante su declive del 60%

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alianza Verde, junto a Podemos, ha registrado en el Congreso de los Diputados una iniciativa para instar al Ministerio de Agricultura a apoyar la moratoria temporal en la caza de la codorniz, especie cuya población en España ha caído un 60,4% entre 1998 y 2024, según los datos del programa de seguimiento de aves comunes reproductoras (SACRE).

La iniciativa llega tras la reunión del Grupo de Expertos en las Directivas de Naturaleza (NADEG), que la semana pasada aplazó a mayo la decisión sobre las medidas a adoptar para frenar el declive de la codorniz común. En ese foro, en el que participan representantes de los Estados miembros, España estuvo representada por el Ministerio para la Transición Ecológica, favorable a la moratoria, y por el Ministerio de Agricultura, que habría apoyado una reducción de cupos, posición alineada con la de los cazadores.

Alianza Verde recuerda que la Directiva de Aves de la Unión Europea obliga a los Estados miembros a mantener o restablecer las poblaciones de aves en un estado de conservación favorable, y que solo pueden ser objeto de aprovechamiento cinegético las especies que cumplan ese requisito. La agrupación recalca que esta normativa es de obligado cumplimiento en España.

A través de su iniciativa parlamentaria, el partido interpela directamente al Ministerio de Agricultura, que dirige Luis Planas, para que explique cómo piensa garantizar la recuperación de las especies cinegéticas en declive. También le pide que desvele cuál será la posición del Gobierno en la reunión del NADEG de mayo y que apoye la moratoria en la caza de la codorniz.

Para el diputado de Alianza Verde Juantxo López de Uralde, el Ministerio de Agricultura actúa "de la mano del lobby de la caza" al bloquear "una iniciativa de sentido común" para frenar lo que, advierte, podría acabar en la extinción de la especie. López de Uralde confió en que el Ministerio para la Transición Ecológica "tenga algo más de fuerza" en la próxima reunión.