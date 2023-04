Arrimadas al vicepresidente de CyL: "Que se dedique a hacer ciencia ficción y deje la política"

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de CS en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, ha sugerido al vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, que "si quiere negar que el CO2 es un gas contaminante, o negar la teoría de la evolución, se dedique a hacer ciencia ficción y deje la política".

Durante la rueda de prensa semanal de portavoces en el Congreso de los Diputados, Arrimadas opina que García-Gallardo tiene "teorías más cercanas a la ciencia ficción que a la realidad".

"Es decir, la Tierra no es plana, el CO2 contamina... Hay cambio climático y la teoría de la evolución es cierta. Es que me ha dejado con que niegue que el CO2 contamine, pues, en fin", ha lamentado Arrimadas sobre las declaraciones emitidas este lunes por el vicepresidente castellano-leonés en la que animó a los jóvenes a reflexionar y plantearse distintos temas, entre ellos el cambio climático y en las que posteriormente afirmó que el "CO2 no es un gas contaminante".