Las BRIF de MITECO colaboran en la extinción de 13 incendios en cinco CCAA

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Brigadas de Refuerzos de Incendios Forestales (BRIF) y efectivos de tierra y aire del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) están apoyando en las labores de extinción de 13 incendios en cinco comunidades autónomas.

En concreto, hay efectivos desplegados en Castrocalbón, Benuza, Páramo del Sil, Boca de Huérgano y Villablino (todas localidades leonesas). Además, están en Gallegos del Río y Hermisende (Zamora) y La Alberca (Salamanca). Al margen de Castilla y León, también hay elementos de las BRIF en Cangas de Narcea (Asturias); Oímbra y A Mezquita (municipios ourensanos); así como en Jarilla (Cáceres) y Cofrentes (Valencia).

Transición Ecológica ha enviado una BRIF-A de Tineo, un MIKE de Caravaca, dos LIMA de Las Minas, un ACO de Talavera, una BRIFA de La Iglesuela, un FOCA de ZGZ, un FOCA de Los Llanos, un FOCA de Torrejón, una BRIFB de Puerto el Pico, un ALFA de Rosinos, un FOCA de Pollensa, una BRIFA de P. Esquiladores, una BRIFA de Tabuyo del M., un ACO de León, dos LIMA de Noain, dos ALFA de Requena, una BRIF-B de Puerto el Pico, un ACO de León, un MIKE de Ibias, dos ALFA de Requena y un MIKE de Plasencia del M.

Asimismo, ha desplazado a dos TANGO de Xinzo de Limia, dos FOCA de Matacán, un FOCA de Los Llanos, un FOCA de Torrejón, un ALFA de Rosinos, un FOCA de Pollensa, dos FOCA de Matacán, una BRIFA de Pinofranqueado, un FOCA de Málaga, un MIKE de Plasencia de Cáceres, un ALFA de Mirabel Aeródromo, una BRIFA de Daroca, un ACO Muchamiel, dos TANGO Agoncillo, un FOCA de Labacolla, un ALFA de Reus, una BRIFA de Laza, un FOCA Talavera la Real, un ACO de ZGZ, un KILO de Huelma, dos FOCA de Labacolla, dos TANGO Agoncillo, una BRIFA de Lubia y dos FOCA de Apoyo Internacional.