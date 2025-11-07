Bruselas cofinancia 132 proyectos climáticos y medioambientales, 28 de ellos en España

Archivo - Varias banderas de la Unión Europea en una imagen de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BRUSELAS, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha confirmado este viernes la lista de 132 proyectos europeos, 28 de ellos en España, que contarán con 358 millones de euros en cofinanciación comunitaria en el marco del programa LIFE con el que Bruselas impulsa la transición ecológica del continente.

El objetivo de estos proyectos es avanzar hacia una economía limpia, circular y resiliente, ayudando a salvaguardar y restaurar la biodiversidad de la UE, al tiempo que potencia la competitividad industrial y contribuye al objetivo a largo plazo de la UE de alcanzar la neutralidad climática para 2050.

En total, el Ejecutivo europeo ha designado 132 nuevos proyectos en toda Europa en el marco del programa LIFE para la acción por el medio ambiente y el clima que contarán con más de la financiación de sus presupuestos, estimados en 536 millones de euros. El resto de fondos provendrán de autoridades públicas, así como asociaciones público-privadas, empresas y organizaciones de la sociedad civil.

Del total de fondos asignados, 47 millones irán a parar a proyectos para restaurar hábitats naturales, ecosistemas costeros y de agua dulce, así como a mejorar el estado de conservación de aves, insectos, anfibios y mamíferos.

Otros 76 millones se destinarán a potenciar la economía circular y a la mejora de la calidad de vida, con 31 proyectos que apoyan la transición hacia una economía limpia, circular, eficiente en el uso de la energía y resiliente al clima.

Igualmente, 58 millones apoyarán 19 proyectos destinados a reforzar la resiliencia y los esfuerzos de mitigación del cambio climático, mientras que 77 millones irán destinados a respaldar 48 proyectos centrados en acelerar la transición hacia una energía limpia.