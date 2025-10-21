Bruselas da marcha atrás y no retrasará la ley de deforestación pero dará más tiempo a pequeños operadores

Archivo - COPADE busca combatir la deforestación con 'Bosques vivos', una iniciativa para concienciar a más de 50.000 personas - FUNDACIÓN COPADE - Archivo

BRUSELAS, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha dado este martes marcha atrás en su propuesta para retrasar un año más, hasta diciembre de 2026, la ley de deforestación europea, y mantiene ahora su fecha original de aplicación prevista, diciembre de 2025, aunque sí ofrece más margen a los pequeños operadores, que podrán posponer estas obligaciones hasta 2027.

Así lo recoge la nueva propuesta que ha presentado el Ejecutivo comunitario y que sustituye a la planteada hace sólo un mes, que pedía posponer la nueva norma debido a un problema informático, según explicó a los medios la propia comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall.

Al respecto, fuentes comunitarias han defendido que la nueva propuesta "permitirá resolver algunos de los problemas técnicos identificados", lo que "permitirá la entrada en vigor del reglamento a finales del mes de diciembre".

El plan de la Comisión busca, por un lado, reducir la carga de datos que gestiona el sistema informático para garantizar su funcionamiento y, por otro, reducir la carga administrativa de agricultores, silvicultores y otros operadores económicos sin comprometer los objetivos del reglamento.

Para tal fin, Bruselas plantea reducir las obligaciones ambientales de los pequeños operadores que comercializarn productos cubiertos por la normativa en el mercado comunitario.

La nueva norma impone un veto a las ventas de productos como el cacao, el café o el aceite de palma que contribuyan a la deforestación de los bosques y está en vigor desde el 23 de junio de 2023, pero su aplicación está prevista a partir del próximo 31 de diciembre.