Bruselas revisará las normas europeas de protección de aves y hábitats para reducir burocracia

Archivo - Bandera de la Unión Europea frente a la sede de la Comisión Europea en Bruselas. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

BRUSELAS, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha iniciado este martes la revisión de las directivas europeas de aves y hábitats con el objetivo de detectar posibles trabas administrativas y simplificar su aplicación, dentro de la estrategia comunitaria para reducir cargas regulatorias en distintos sectores económicos.

El proceso afectará a dos de las principales normas ambientales de la UE, que regulan la protección de especies y espacios naturales en todo el bloque y sirven de base jurídica para la red de espacios protegidos 'Natura 2000'.

Bruselas ha puesto en marcha una consulta pública para evaluar si ambas directivas cumplen sus objetivos de conservación de forma eficaz y si existen procedimientos susceptibles de simplificación sin rebajar el nivel de protección ambiental previsto en la legislación europea.

La revisión se enmarca en la agenda de competitividad impulsada por la Comisión, que en los últimos meses ha abierto procesos similares en distintos ámbitos para intentar reducir costes y cargas administrativas para administraciones y sectores afectados.

El Ejecutivo comunitario ha precisado que el análisis estudiará también el impacto económico de la normativa y su aplicación práctica en los Estados miembro, así como posibles dificultades derivadas de autorizaciones, requisitos ambientales o gestión de espacios protegidos.

Como parte de este proceso, la Comisión publicó ya en marzo nuevas orientaciones sobre la aplicación de Natura 2000 y su relación con el cambio climático, después de haber presentado también el pasado octubre directrices sobre actividades pesqueras en áreas protegidas.

La consulta pública permanecerá abierta hasta el próximo 4 de agosto y sus resultados servirán de base para la evaluación de ambas directivas, que Bruselas desarrollará junto a gobiernos nacionales y otros actores implicados.