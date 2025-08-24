Casi 400 personas tuvieron que ser evacuadas este sábado por los incendios

Vecinos de las localidades desalojadas por el incendio esperan a poder volver a sus casas en el pabellón municipal de La Bañeza, a 12 de agosto de 2025, en León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press

MADRID 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 395 personas tuvieron que ser evacuadas de sus viviendas este sábado como consecuencia de los incendios que afectan a varias provincias en España.

De esta forma, en lo que va de mes un total de 33.727 personas han tenido que ser evacuadas a causa de las llamas, aunque la gran mayoría de ellas ya han podido regresar a sus casas, según ha informado la directora de Protección Civil, Virginia Barcones.

Tras la reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD), presidida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la responsable de Protección Civil ha detallado además que ayer hubo una nueva detención y un investigado más como presuntos causantes de estos incendios forestales.

Así, desde el mes de junio, la Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a 43 personas y 133 están investigadas en estos momentos por su implicación en la causas de los incendios.