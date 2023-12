Cautela entre los expertos en torno al acuerdo final de la COP28

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Diversos expertos de distintas instituciones han mostrado su cautela ante el acuerdo final alcanzado alcanzado en la Cumbre del Clima de Dubai (COP28), que pide transitar para dejar atrás los combustibles fósiles pero no su "eliminación", en declaraciones facilitadas a Europa Press por SMC España.

Alejandro Caparrós, catedrático de Economía de la Energía en la Universidad de Durham (Reino Unido) y Profesor de Investigación del CSIC, califica la COP28 de "transición" y considera que el hecho de que se menciones la transición para alejarse de los combustibles es una "obviedad" si se acepta el objetivo de emisiones netas nulas para mediados de siglo.

"El acuerdo solo es relevante en cuanto que implica que el proceso iniciado con el Acuerdo de París sigue vivo y ha superado su primer paso, su primer balance. Esto no es trivial, ya que el proceso iniciado en Kioto se interrumpió cuando llego el momento de renovarlo por primera vez, en Copenhague en 2009. Mientras tanto, las emisiones globales no han dejado de crecer. El mundo necesita compromisos y acciones a corto plazo, ya tenemos suficientes compromisos a largo plazo", ha dicho para recalcar el compromiso de triplicar la capacidad instalada de energías renovables para 2030 y un "modesto" aumento de la financiación para los países en desarrollo.

Por su parte, Lisa Schipper, catedrática de Geografía del Desarrollo de la Universidad de Bonn, advierte de que pese a la noticia del acuerdo para el fondo de pérdidas y daños al inicio de la Cumbre, la falta de financiación destinada a él se ha convertido en una gran "fuente de decepción". "Calificar la COP de fracaso sugiere que existe una vía alternativa para un plan global que aborde el cambio climático, pero no hay otro formato que la UNFCCC (Conferencia de las partes de la ONU sobre Cambio Climático) que dé a todos los países del mundo un asiento en la mesa", ha añadido.

Mientras, Stephanie Baxter, jefa de Política de la Institution of Engineering and Technology (IET), aplaude que la COP28 haya alcanzado un nuevo acuerdo para abandonar los combustibles fósiles pero avisa de que todavía es necesario establecer un calendario claro para la eliminación total de los combustibles fósiles.

"Las islas bajas serán de las primeras en sufrir la subida del nivel del mar, pero el cambio climático afecta a todos. Ya estamos notando los efectos del aumento de las temperaturas, y el impacto sobre las vidas, el bienestar y las economías no hará sino deteriorarse si se retrasan o diluyen las medidas. enemos las capacidades tecnológicas y de ingeniería necesarias. Instamos a la comunidad internacional a que cumpla sus compromisos previos de limitar el calentamiento global a 1,5 °C. Todo nuestro futuro depende de ello", ha instado.

Richard Betts, catedrático de Impactos Climáticos de la Universidad de Exeter y del Centro Hadley de la Oficina Meteorológica, recalca que el primer Balance Mundial cita muchos datos científicos sólidos que ponen de relieve la urgencia de la situación, lo cual "es digno de aplauso". Sin embargo, considera "preocupante" que las negociaciones de Dubai se hayan basado en un malentendido sobre lo cerca que se está de alcanzar 1,5 ºC de calentamiento global.

"El texto indica que el calentamiento observado es de "alrededor de 1,1 °C", pero esta cifra ya está desfasada: el nivel actual de calentamiento global es de alrededor de 1,3 °C. Aunque es evidente que esta no es la razón principal por la que el acuerdo se queda corto, puede haber contribuido a reducir la sensación de urgencia", advierte.

Shaun Fitzgerald, director del Centro de Reparación Climática y director de Investigación de Cambridge Zero, considera "trascendental" el reconocimiento al final de una COP de que, por primera vez, "los países realizarán una transición para abandonar los combustibles fósiles". No obstante, señalan que quedan muchos retos por delante y es "decepcionante" que hayan sido necesarias 28 COP para llegar hasta aquí. "Y, por supuesto, todo depende de lo que hagan los países, no solo de lo que digan. Hechos, no palabras", ha pedido.

Fitzgerald precisa también que la definición de 1,5 ºC del IPCC no consiste en mantenerse por debajo de ese objetivo sino que se trata de llegar a él a finales de siglo, incluso si se supera ese objetivo teórico a mediados de siglo. "Me preocupa mucho que los planes actuales nos lleven por ese camino. Cuando sabemos que cruzar el umbral del 1,5 conllevará mayores riesgos de superar los puntos de inflexión, ¿por qué no hablamos más de planes para mantenernos realmente por debajo de ese nivel de aquí en adelante? Queda mucho por hacer", urge.

Finalmente, Ilan Kelman, catedrático de Catástrofes y Salud del University College de Londres, critica que "otra extravagancia circense de la COP ha terminado con más documentos que ofrecen poca sustancia". "Este mínimo avance era necesario, y se sabía que lo era, desde hace más de una generación. La COP se ha convertido en una distracción y no en un impulso hacia la acción efectiva. Para abordar el cambio climático de origen humano y, en conjunto, todos los demás aspectos de la sostenibilidad, hemos conseguido mucho más fuera de la COP", ha concluido.