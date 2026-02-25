El certamen internacional Illustraciencia abre su 13ª edición: Se pueden presentar propuestas hasta el 31 de marzo

El certamen internacional Illustraciencia - CSIC

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El plazo de presentación de trabajos a la decimotercera edición del Premio internacional de ilustración científica y de la naturaleza Illustraciencia está abierto desde este martes y hasta el 31 de marzo, según ha informado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

En la convocatoria pueden participar personas mayores de 18 años de cualquier país con obras de técnica libre que hayan sido creadas a partir del 1 de enero de 2025.

Las propuestas deberán incluirse en alguna de las tres categorías del certamen: Ilustración naturalista, para ilustraciones que representen la naturaleza y sus elementos de manera detallada y fiel a la realidad; Ilustración científica, para trabajos que ayuden a comprender un tema científico con rigor; y una nueva modalidad dedicada a las ciencias marinas que lleva el nombre de la ilustradora científica y pionera de las ciencias del mar Luisa de la Vega.

Cada obra deberá ir acompañada de un breve texto divulgativo original que explique con rigurosidad la especie o elemento representado, su interés científico o artístico y alguna curiosidad científica o característica mostrada en la ilustración.

La 13ª edición del Premio Illustraciencia está convocada por el CSIC, a través de su Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana (VACC-CSIC), el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) y el Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), y la Asociación Catalana de Comunicación Científica (ACCC).

Un jurado especializado seleccionará una obra ganadora por categoría, que recibirá un premio de 1.000 euros. Elegirá también hasta dos menciones especiales por categoría y 40 obras que formarán parte de una exposición itinerante, así como de un catálogo digital accesible en la web de Illustraciencia. Entre los criterios de selección se tendrá en cuenta el rigor científico, la innovación y la capacidad divulgativa de las propuestas.

Las 40 obras seleccionadas se harán públicas el 28 de abril, momento en el que se abrirá la votación en línea para decidir la mención especial del público y en la que se podrá participar hasta el 5 de mayo.

Las obras ganadoras se anunciarán entre el 26 y el 29 de mayo, y la exposición con las obras seleccionadas se inaugurará el 26 de junio en el MNCN-CSIC, en Madrid, para itinerar después por distintas localidades.

Illustraciencia nació en 2009 con el objetivo de divulgar y premiar la ilustración científica, mostrar el trabajo de las personas que se dedican a ello y acercar la ciencia a la sociedad. Además del certamen, que ha recibido más de 500 propuestas en sus últimas ediciones, Illustraciencia organiza actividades como talleres, cursos presenciales y online, y exposiciones.

Este año, la iniciativa celebrará también su Congreso de ilustración científica online, un encuentro virtual en vivo que ofrecerá talleres, encuentros y conferencias sobre ilustración científica entre el 15 y el 17 de junio.