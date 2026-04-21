Científicos describen un nuevo árbol de las solanáceas encontrado en los Andes de Colombia y Perú

Flor de Daturodendron absconditum. - ROBIN FERNÁNDEZ-HILARIO / RJB-CSIC

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un equipo científico internacional en el que ha participado el investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Real Jardín Botánico (RJB) José Luis Fernández Alonso ha descrito un nuevo género de árbol denominado Daturodendron, perteneciente a la familia de las solanáceas, hallado en los bosques nublados de los Andes de Colombia y Perú.

El estudio, publicado en la revista 'Taxon', describe su única especie conocida, Daturodendron absconditum, un árbol que había pasado desapercibido pese a su porte arborescente.

La investigación se remonta a 2004, cuando Fernández Alonso recolectó los primeros especímenes conocidos en los municipios colombianos de Tona y Floridablanca. Trabajos de campo posteriores, realizados entre 2022 y 2025 por investigadores de la Universidad Nacional de Colombia y del Centro de Investigación en Biodiversidad del Perú (CORBIDI), aportaron colecciones adicionales con flor y fruto que permitieron culminar el análisis taxonómico.

Según ha explicado Fernández Alonso, "los resultados de los análisis filogenéticos, que combinan rasgos morfológicos, químicos (metabolómica) y del genoma (filotranscriptómica), sitúan al nuevo género Daturodendron como grupo hermano de todos los demás miembros de la tribu Datureae", que hasta ahora incluía a Datura, del estramonio, Brugmansia, el de los "floripondios o borracheros", y Trompettia.

El investigador del RJB-CSIC ha señalado además que en Daturodendron absconditum se han localizado los alcaloides escopolamina e hiosciamina, "cuya producción es considerada probablemente como ancestral en la tribu Datureae".

Daturodendron es endémico de los bosques húmedos montanos de los Andes de Colombia y Perú, a altitudes de entre 1.300 y 2.100 metros, y se distingue de los géneros más próximos por tratarse de árboles con flores erguidas, cáliz caduco desde su base, corolas coriáceas y semillas redondeadas, como ha informado el RJB en un comunicado.

En la actualidad, se conoce solo un "pequeño número" de poblaciones aisladas, ubicadas en Colombia y Perú. De acuerdo con los criterios de la Lista Roja de la UICN, el RJB-CSIC ha advertido de que la especie podría ser catalogada como "Vulnerable" (VU) o "En peligro" (EN) debido a su proximidad a zonas urbanas en expansión y al riesgo de fragmentación del hábitat, especialmente en Colombia.

"Solanaceae es una familia subcosmopolita de angiospermas con gran importancia económica y ecológica, con alrededor de 106 géneros y casi 2.700 especies distribuidas principalmente en América tropical", ha comentado Fernández Alonso, quien ha subrayado que la familia "destaca por sus variados metabolitos secundarios, entre los que se encuentran compuestos de importancia farmacológica como los alcaloides tropánicos, analizados en este estudio".

En el estudio han participado los investigadores Clara Inés Orozco -líder del grupo de investigación en Solanaceae- y Pablo Pérez-Mesa, de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia; Andrés Orejuela, de la Universidad de Cartagena, Colombia; Saleh Alseekh, Alisdair R. Fernie, del Max-Planck-Institute of Molecular Plant Physiology de Alemania, y Stacey D. Smith, de la Universidad de Colorado (USA). En total, una decena de investigadores pertenecientes a varias instituciones de Alemania, Bulgaria, Colombia, España, Estados Unidos y Perú.