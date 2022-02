Científicos identifican "10 hechos" sobre el uso global de la Tierra para abordar el cambio climático

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cincuenta destacados científicos especializados en el uso de la tierra de veinte países han redactado nuevo informe, publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences' (PNAS) que constituye una llamada a la acción para los responsables políticos de todo el mundo que buscan desarrollar soluciones sostenibles y equitativas para nuestros retos globales más urgentes.

El informe 'Diez datos sobre los sistemas de tierras para la sostenibilidad' cuenta con un complementario que ofrece ejemplos concretos para ayudar a los responsables políticos y al público a entender lo que está en juego en este momento crítico del desarrollo mundial.

"Los acuerdos mundiales sobre el cambio climático, la biodiversidad y el desarrollo se centran cada vez más en la gestión de la tierra como solución a una larga lista de retos --resalta Ariane de Bremond, directora ejecutiva del Programa Mundial de la Tierra, que convocó a los autores para elaborar el estudio--. Es realmente urgente que los responsables de la toma de decisiones comprendan que alcanzar nuestros objetivos de desarrollo sostenible de forma equitativa requerirá políticas que tengan en cuenta los diez hechos explicados en el estudio".

El estudio pretende servir de base a las políticas destinadas a afrontar retos como la limitación de los efectos del cambio climático, el diseño de sistemas para la producción sostenible de alimentos y energía, la protección de la biodiversidad y el equilibrio de las reclamaciones contrapuestas sobre la propiedad de la tierra. También detalla las implicaciones que los responsables políticos deben tener en cuenta si esperan desarrollar soluciones económica, cultural y ambientalmente sostenibles para estos complejos desafíos.

"Muchos proyectos políticos, como la reforestación para absorber carbono o la creación de áreas de conservación de la naturaleza, ignoran las lecciones aprendidas por los científicos del sistema de la tierra --recuerda el doctor Navin Ramankutty, copresidente del Programa Global de la Tierra y profesor de seguridad alimentaria global y sostenibilidad en la Universidad de la Columbia Británica--. Este documento presenta una lista de hechos básicos que deben tenerse en cuenta en la elaboración de políticas eficaces en lo que respecta a la tierra".

Los diez hechos señalados en el estudio se refieren a la relación que la gente tiene con la tierra en sí misma a nivel físico, así como a las implicaciones sociales, económicas, culturales, medioambientales y espirituales de cómo se toman las decisiones sobre el uso de la tierra y por quién. Y son los siguientes:

1. Los significados y los valores de la tierra se construyen socialmente y se discuten. Diferentes grupos otorgan diferentes valores a lo que hace que la tierra sea útil, degradada o culturalmente importante. Las agendas políticas descendentes suelen estar arraigadas en un sistema de valores dominante.

2. Los sistemas de tierras presentan comportamientos complejos con cambios abruptos y difíciles de predecir. Las intervenciones políticas suelen estar destinadas a resolver un problema concreto, pero a menudo fracasan cuando ignoran la complejidad del sistema. Abordar un problema de forma aislada puede provocar daños no deseados a las áreas naturales y a las personas.

3. Los cambios irreversibles y la dependencia de la trayectoria son características comunes de los sistemas terrestres. La conversión de la tierra de un uso a otro, como la tala de bosques antiguos, provoca cambios que se perciben décadas o siglos después. La restauración rara vez devuelve la tierra a un estado que se ajuste realmente a las condiciones originales.

4. Algunos usos del suelo tienen una huella pequeña pero un impacto muy grande. Las ciudades, por ejemplo, consumen grandes cantidades de recursos que a menudo se producen en otros lugares utilizando grandes cantidades de tierra; también pueden reducir los impactos negativos al concentrar las poblaciones humanas en una huella de tierra relativamente pequeña. Los impactos netos pueden ser difíciles de medir y predecir.

5. Los impulsores y los impactos del cambio de uso de la tierra están interconectados a nivel mundial y se extienden a lugares distantes. Debido a la globalización, el uso de la tierra puede verse influido por personas, fuerzas económicas, políticas u organizaciones y decisiones distantes.

6. Vivimos en un planeta utilizado donde toda la tierra proporciona beneficios a las sociedades. Las personas habitan, utilizan o gestionan directamente más de tres cuartas partes de las tierras libres de hielo de la Tierra, y más del 25% están habitadas y son utilizadas por Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (PIL). Incluso las tierras deshabitadas están conectadas con la gente de diferentes maneras; ningún cambio en el uso de la tierra en cualquier lugar está libre de compensaciones.

7. El cambio de uso de la tierra suele conllevar compensaciones entre diferentes beneficios, ya que rara vez se obtienen beneficios. Aunque el uso de la tierra proporciona una serie de beneficios, como alimentos, madera y espacios sagrados, también suele implicar compensaciones tanto para la naturaleza como para algunas comunidades de personas. Las decisiones sobre el uso de la tierra implican juicios de valor para determinar qué beneficios hay que priorizar y para quién.

8. La tenencia de la tierra y las reivindicaciones de uso de la misma son a menudo poco claras, se solapan y se impugnan. Los derechos de uso y acceso a la tierra pueden solaparse, pertenecer a diferentes personas, o a diferentes tipos de acceso como en los derechos de propiedad o de uso.

9. Los beneficios y las cargas de la tierra están distribuidos de forma desigual. Un pequeño número de personas posee una cantidad desproporcionada de superficie y valor de la tierra en la mayoría de los países del mundo.

10. Los usuarios de la tierra tienen múltiples ideas, a veces contradictorias, de lo que implica la justicia social y medioambiental. No existe una única forma de justicia que sea justa para todos. La justicia significa cosas diferentes para y por diferentes personas, desde el reconocimiento de la reclamación de los grupos indígenas a la tierra, a los impactos en las generaciones futuras, a los sistemas que se utilizan para determinar a qué reclamaciones se les da prioridad.

Los autores animan a los responsables políticos a reconocer que las compensaciones son mucho más comunes que las soluciones en las que todos ganan, y que las políticas que reconocen explícitamente esta dinámica y la importancia de la evaluación y recalibración continuas probablemente ofrezcan resultados más equitativos.

"La forma en que utilicemos nuestra tierra determinará si la humanidad puede estar a la altura del reto de hacer frente de forma justa al cambio climático, detener la pérdida de biodiversidad y proporcionar medios de vida dignos para todos --concluye Casey Ryan, coautor del estudio y lector de servicios ecosistémicos y cambio global en la Universidad de Edimburgo--. Este trabajo reúne décadas de trabajo para mostrar por qué es tan difícil gestionar la tierra para la sostenibilidad, pero también muestra cómo se puede hacer".