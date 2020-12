El Colegio de Veterinarios desaconseja el regalo de animales en Navidad porque "el abandono nunca puede ser una opción"

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Organización Colegial Veterinaria (OCV) ha afirmado que la decisión de incorporar una mascota al hogar en Navidad debe ser tomada por la persona que se hará cargo porque "el abandono nunca puede ser una opción" y recuerda que cada año se abandonan en España más de 300.000 animales domésticos, de los cuales el 30 por ciento de los casos se produce en los primeros meses del año debido a regalos navideños.

Asimismo, ha recomendado consultar previamente a un veterinario para conocer qué responsabilidad conlleva tener una mascota en el hogar y añade que "no todos los animales precisan de los mismos cuidados ni de los mismos costes ni tampoco la misma dedicación". Por ello, la OCV señala que la persona que contraiga unas obligaciones, conocidas como "tenencia responsable", deberá registrar al animal ante la autoridad competente, proporcionarle alimento, hogar y buen trato, así como una buena educación o procurar los cuidados veterinarios precisos, entre otras obligaciones.

Además, la organización subraya que cada vez son más los casos en los que se obtienen animales exóticos, como conejos, loros y tortugas, y advierte acerca de estos porque su abandono "además de ser un delito, daña el equilibrio de los ecosistemas", ya que estas especies habitan y se reproducen en un medio que no es el suyo y puede propagar enfermedades o perjudicar a las especies autóctonas.

"No debemos olvidar que la salud de animales, personas y medio ambiente está íntimamente relacionada bajo el paraguas One Health-Una Sola Salud y si no cuidamos cualquiera de estas tres patas, va a afectar de manera directa o indirecta a las otras dos", concluye la OCV.