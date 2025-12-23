Los embalses acumulan 31.094 hectómetros cúbicos y repuntan esta semana hasta el 55,5%

Archivo - Vista del pantano de Sant Ponç - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica española está al 55,5% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 31.094 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, aumentando en la última semana en 350 hm3 (el 0,6 % de la capacidad total de los embalses).

Las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la Península en la última semana. La máxima se ha producido en Vigo 123,1 l/m2, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico consultados por Europa Press.

Las cuencas que están por encima del 50% son las cuencas internas del País Vasco (81%); Tinto, Odiel y Piedras (77,3%); Cantábrico Oriental (75,3%); Galicia Costa (73,5%); Cuencas internas de Cataluña (70%); Tajo (61,3%); Miño-Sil (60,4%); Guadiana (59,7%); Ebro (56,5%); Duero (56,3%); Cantábrico Occidental (54,3%); y Júcar (50%).

Por debajo del 50% están Guadalquivir (45,7%); Guadalete-Barbate ) 43,8%); Cuenca Mediterránea Andaluza (43,8%); y Segura (23,6%).