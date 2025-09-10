Los embalses pierden 599 hm3 y caen al 58,2%, pero siguen más llenos que hace un año

Archivo - El embalse de La Colada, visto desde la playa, en la que está prohibido el baño. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica almacena 32.636 hectómetros cúbicos (hm3) y está al 58,2% de su capacidad, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) recogidos por Europa Press. Los embalses han perdido en esta última semana 599 hm3, lo que supone el 1,1% de su capacidad pero se encuentran por encima del nivel que tenían el año pasado, cuando almacenaban 27.732 hm3.

Las precipitaciones han afectado a la vertiente Atlántica y han sido prácticamente nulas en la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en Vigo (A) con 38,8 mm (38,8 l/m2).

Por ámbitos, las cuencas internas del País Vasco siguen a la cabeza de la lista de cuencas con el 76,2% de su capacidad. Por encima del 60% se encuentran el Cantábrico Oriental (73,6%), el Cantábrico Occidental (65,3%), el Miño-Sil (73,2%), el Duero (63,7%), el Tajo (67,3%), Tinto, Odiel y Piedras (74,2%) y las cuencas internas de Cataluña (72,2%).

En cambio, por debajo del 60% figuran Galicia Costa (48,1%), Guadiana (59,3%), Guadalete-Barbate (44%), el Guadalquivir (44,5%), la Cuenca Mediterránea Andaluza (47,7%), el Júcar (50,6%), Ebro (58,5%) y el Segura (20,9%), que vuelve a estar a la cola.