La Eurocámara aprueba la reforma del sistema de evaluación de sustancias químicas para adaptarse a riesgo

BRUSELAS, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento Europeo ha dado este martes luz verde al acuerdo para reformar el sistema de evaluación de sustancias químicas y "racionalizar" los tipos de análisis bajo el marco comunitario, reforzar la base de conocimientos y garantizar la detección precoz y respuesta ágil ante riesgos emergentes.

Bajo el lema 'Una sustancia, una evaluación', el nuevo paquete incluye la revisión de la directiva para la reasignación de tareas científicas y técnicas, de un reglamento para reforzar la cooperación entre agencias europeas en el ámbito de las sustancias químicas y una norma para crear una plataforma común de datos sobre estas sustancias.

En concreto, la plataforma permitirá además un acceso centralizado a los datos sobre productos químicos recopilados conforme a la legislación de la Unión sobre peligros, propiedades, presencia en el medio ambiente, emisiones, usos y sostenibilidad ambiental.

También deberá ayudar a estimar la exposición humana a las sustancias químicas mediante la recopilación sistemática de datos sobre los niveles de sustancias químicas presentes, por ejemplo, en muestras de sangre o leche materna.

La reforma, acordada el pasado junio entre los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo (gobiernos), también exige que la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA, por sus siglas en inglés) cree y gestione una base de datos, dentro de la plataforma común de datos, que incluya alternativas a las sustancias preocupantes, aquellas sustancias químicas que presentan un riesgo potencial para la salud humana o el medio ambiente.

El acuerdo está aún pendiente del visto bueno formal de los Veintisiete para su adopción oficial y publicación en el Diario Oficial de la UE, para su posterior entrada en vigor.