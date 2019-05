Fundación Artemisan pide no molestar a las especies de fauna durante los periodos de cría

Publicado 13/05/2019 12:07:12 CET

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Artemisan ha lanzado una campaña en la que alerta del peligro de molestar a la fauna salvaje durante los periodos de cría y que pide extremar las precauciones para que las actividades que se realizan en la naturaleza no perjudiquen a la fauna silvestre.

La iniciativa 'Se ruega no molestar' trata de concienciar sobre el peligro de molestar a la fauna durante ese periodo que es "uno de los más delicados" y que se produce normalmente durante primavera y verano para las especies de aves, mamíferos y reptiles.

La época de cría coincide con las fechas en las que numerosas personas disfrutan de actividades al aire libre, por lo que pueden afectar a la reproducción y supervivencia de especies, incluidas algunas en declive o en peligro de extinción.

Precisamente, un informe de evaluación sobre el estado de la biodiversidad a nivel mundial presentado la semana pasada, alertaba de que un millón de especies en todo el mundo está en peligro de extinción a consecuencia del factor humano.

El coordinador de investigación de Fundación Artemisan, Carlos Sánchez García-Abad, ha advertido de que la fauna silvestre tiene amenazas a nivel natural, como la disponibilidad de alimento y agua, refugio y depredación en el caso de especies presa.

Además, añade que la fauna sufre otras amenazas que le vienen de actividades realizadas por el hombre, como las cosechas y desbroces que pueden perjudicar a algunas especies.

"Si añadimos otras molestias que se producen por actividades de ocio, estamos condenando a aves, mamíferos y reptiles que cada vez son más difíciles de ver", alerta.

La Fundación ha publicado un vídeo en el que explica qué hacer en determinadas situaciones para evitar molestias a la fauna porque "pequeños gestos pueden ser vitales para la conservación de muchas especies".

Entre los consejos figura la recomendación de no tocar nidos, no alterar los lugares a los que se acude, no coger pollos y tampoco crías de mamíferos (porque sus progenitores los estarán vigilando de cerca), mantener a los perros atados y evitar que abandonen los caminos o las zonas habilitadas para su ejercicio y restringir las salidas al campo de los gatos domésticos (que pueden depredar sobre numerosas especies de aves, mamíferos y reptiles).

Las sugerencias se refieren también, por ejemplo a los aficionados a las motos, quads y otrso vehículos a los que insta a usar solo los caminos autorizados para no adentrarse a espacios donde se pueda molestar a especies que están criando en esos momentos.