Funfair Foxhouse, un fox terrier de pelo duro, elegido mejor perro del mundo en el World Dog Show

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Funfair Foxhouse, un fox terrier de pelo duro, ha sido elegido mejor perro del mundo en el World Dog Show, la Exposición Canina Internacional que inauguró la Reina Sofía el viernes, 24 de junio, y que ha terminado este domingo en Madrid.

En la feria, organizada de manera conjunta por IFEMA Madrid y por la Real Sociedad Canina de España, han participado más de 16.500 perros de 250 variedades y procedentes de 65 países de todo el mundo.

Funfair Foxhouse se impuso a un Bulldog Inglés a un Antiguo Pastor Inglés y a una Teckel Miniatura de Pelo Duro. Así, el can es el nuevo campeón del mundo absoluto --Best in Show-- durante la final. Se trata del galardón más importante para los perros de raza.

Para alcanzar la final, los perros concursantes han tenido que superar diversas pruebas de morfología, sociabilidad o trabajo, en clasificaciones que van en función de varios criterios: primero ser el mejor de cada raza por sexos, después de cada raza (machos y hembras), a continuación de cada grupo para finalmente imponerse a los ganadores por grupos en la gran final. De ahí ha salido el BiS de la World Dog Show 2022.

El galardón de plata ha recaído en un Bulldog Inglés llamado Amen Ra Palo Seco y el bronce para un Antiguo Pastor Inglés, apodado Bottom Shaker the Greatest Picture.

España ha ocupado un lugar de honor en la gran final, al quedar en cuarto lugar una perra Teckel Miniatura de Pelo Duro llamada Almarxils Tuatara, cuyo criador y propietario es el español Noel Garrigos Mateo. Almarxils ya fue tercera en la World Dog Show de 2021 en Brno (República Checa) y este año ha sido nombrada tanto Perro del Año en España como vendedora de la Gala Arion al Mejor Perro del Año.

Durante cuatro días los canes han concursado en una competición por grupos o razas, que continuó por cada una de las ocho categorías (en función de la edad) y que ha terminado con la elección del BIS.

Según la juez canina Carmen Navarro, la finalidad de las Exposiciones Caninas es encontrar al ejemplar que ampara el fomento de una raza, algo que considera "muy positivo" para el bienestar físico y social del perro, además de potenciar funcionalidades variopintas que van desde el manejo del ganado hasta la detección de enfermedades como la epilepsia o la diabetes.

La Exposición Mundial Canina se celebra desde hace medio siglo en diferentes capitales del mundo, siendo Madrid en esta ocasión la sede elegida para esta gran competición. Es la tercera vez que este certamen se celebra en España tras las ediciones de Madrid (1983) y Valencia (1992).

Este año 2022 se producirá una situación excepcional, ya que la WDS de Madrid estaba prevista para 2020 pero tuvo que trasladarse a 2022 debido a las consecuencias de la pandemia. Así, en este mismo año se celebrará otra Exposición Mundial Canina, la segunda de ellas en Río de Janeiro (Brasil) en diciembre.

La organización del certamen ha creado, solo para este año, un título inédito en el que concurrirán los perros de raza campeones de ambos certámenes: el FCI Dog of the Year 2022 (Perro del Año) premiará a uno de los ganadores en Madrid y Río de Janeiro.