'Un futuro sin carbón' se manifestará este fin de semana en 20 ciudades por el fin de este combustible antes de 2025

Publicado 30/11/2018 11:18:21 CET

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La plataforma 'Un futuro sin carbón' ha convocado concentraciones este viernes y sábado en una veintena de ciudades de toda España para exigir el fin de este combustible fósil antes de 2025.

'Un futuro sin carbón', formada por varios grupos ecologistas y diferentes organizaciones, celebrarán una veintena de acciones ciudadanas en el marco de la campaña #ApagaElCarbón, que se celebrará en todo el mundo, precisamente el fin de semana anterior al inicio de la Cumbre del Clima (COP24) que se celebrará en Katowice (Polonia).

Así, piden a políticos y empresas el fin del uso del carbón de 2025 y a la sociedad que aumente su conciencia social respecto del grave problema que supone este combustible fósil para la salud y el medio ambiente.

Los actos están convocados: en Madrid, el viernes a las 17.00 horas y el sábado a las 11.00 horas; el viernes frente a la central térmica de Carboneras (Almería) a las 17.00 horas; en Granada se celebrará el entierro del carbón en Fuente de las Batallas, a las 17.00 horas.

El sábado 1 de diciembre, frente a la central térmica de As Pontes (La Coruña) a las 12.00 horas; en Alicante, se celebrará una manifestación por toda la ciudad a las 11.00 horas desde la Plaza del Ayuntamiento; también en Badajoz se celebrará una manifestación que partirá a las 11.00 horas de la Plaza de San Francisco. En Bilbao, una manifestación partirá desde el Guggenheim a las 12.00 y llegará hasta la Torre Iberdrola;

En San Roque (Cádiz) se realizará una acción callejera a las 11.30 horas; en Gijón se celebrará una manifestación por toda la ciudad desde Elogio el Horizonte, a las 12.00 horas; en Gerona a las 12.30 horas se celebrará una concentración en Puente de Piedra; en Guadalajara habrá una concentración frente al Ayuntamiento a las 11.00 horas; en La Robla (León) se realizará una concentración a las 11.00 horas; en Madrid una actuación callejera partirá desde la Gran Vía hasta la Puerta de Alcalá a las 12.00 horas.

Pamplona tendrán a las 12.00 horas una concentración en la Plaza Consistorial; en Valencia se realizará una manifestación desde la Plaza del Ayuntamiento a las 11.30 horas. En Valladolid, se celebrará una concentración en la calle de Santiago y en Zaragoza una manifestación partirá a las 11.00 horas desde el Palacio de la Aljafería hasta la Plaza del Pilar.

La plataforma Un Futuro Sin Carbón busca acelerar un futuro sin carbón mediante su abandono progresivo y la transición hacia un modelo basado en energías renovables.

Integran la plataforma Ecologistas en Acción, WWF, Amigos de la Tierra, SEO-BirdLife, IIDMA, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Coordinadora ecoloxista de Asturias, Térmica NO la Pereda, ANA-Asociación Asturiana de amigos de la Naturaleza, Plataforma para la defensa de la sanidad pública de Asturias, Sol y Paz Pachacuti, Som Energia, Aliats per la biodiversitat; la plataforma 'Galiza, Un Futuro Sen Carbón' (integrada por: ADEGA, Amigos da Terra, Asociación Pola Defensa da Ría (APDR), Ecoar Global, Ecoloxistas en Acción, Feitoría verde, Ghichas Co-mando, Greenpeace, Nosa Enerxía, Petón do Lobo, Plataforma contra a Mina de Touro - O Pino y Verdegaia); La Carta de la Tierra León, Xarxa per a la sobirania energètica (integrada por Amics de la Terra, ATTAC, GOB, Greenpeace y Som Energia entre otras), Naturalistes de Girona, Ekologistas martxan, Grupo Ecologista Mediterráneo y Acuíferos Vivos.