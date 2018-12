El Gobierno ampliará plazos de adjudicación de obras por el temporal de finales de 2016 si es "razonable y necesario"

Publicado 18/12/2018 18:31:36 CET

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha afirmado que los plazos de adjudicación de las obras de reparación y restitución de daños en infraestructuras municipales y red viaria por los daños del temporal de finales de noviembre y primeros del mes de diciembre de 2016 "pueden ser ajustados, pero suficientes".

"El Ministerio de Política Territorial ampliará los plazos si resulta necesario y razonable", en el caso de que sea solicitado, ha asegurado.

Batet se ha expresado así durante la sesión de control al Gobierno celebrada en el Pleno del Senado, al ser preguntada por el senador de Compromís Jordi Navarrete sobre la manera en que el Gobierno resolverá las subvenciones para las obras de reparación y restitución de daños en infraestructuras municipales y red viaria de las entidades locales, previstas en el Real Decreto-ley 2/2017, de 27 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por los últimos temporales, convocadas por resolución de 16 de noviembre de 2017.

La ministra Batet ha explicado que se han resuelto ya las subvenciones y ha detallado que el pasado día 23 de octubre, el secretario de Estado de Política Territorial firmó la resolución de asignación de las subvenciones por daños en infraestructuras municipales y en la red viaria, una resolución que se publicó en el BOE el 29 de noviembre.

"Cerramos así el proceso de resolución de estas ayudas, que es verdad que se ha prolongado durante un año por la necesidad de conseguir la correspondiente incorporación presupuestaria que no se solicitó hasta marzo de 2018 y eso es lo que provocó precisamente todo el retraso", ha argumentado Batet.

Según ha criticado el senador Navarrete, la resolución establece "sin previo aviso" que las corporaciones locales deben aportar el 50% del importe de las ayudas, "cuando en el texto original no se concretaba" quién tenía que aportar la parte que no era aportada por la administración general del Estado. "Han cambiado las condiciones", ha denunciado.

En este sentido, el parlamentario ha dicho que se exige tener las obras adjudicadas primero a 28 de febrero de 2019, y después en una corrección de errores, a 28 de enero de 2019. Así, ha advertido de que "la mayoría de ayuntamientos no pueden o no podrán hacer frente ahora a ese tipo de actuaciones" porque no disponen de crédito para ello a finales de año o porque los presupuestos de 2019 ya están aprobados y no contemplan actuaciones extraordinarias.

Para el senador de Compromís, "es un daño que afecta gravemente de municipios valencianos pero también a muchos españoles". A su juicio, una solución pasaría por "autorizar que el 50% de las ayudas que los ayuntamientos han de aportar y que ya han sido otorgadas con anterioridad, y/o ampliar los plazos de adjudicación de obras para tener o poder generar créditos para obtener ayudas vía otras administraciones" como diputaciones provinciales o comunidades autónomas.

En el turno de réplica, la ministra ha defendido que este tipo de subvenciones exigen una "cofinanciación" de las administraciones territoriales, que "no es algo nuevo ni se ha producido sin previo aviso". "Nos parece una cofinanciación razonable y proporcionada", ha zanjado.