El Gobierno pide a la ciudadanía "prudencia" y seguir los consejos de Emergencias en la lucha contra el fuego

Medios aéreos trabajan en las labores de extinción del incendio forestal en la localidad gaditana de Grazalema. A 7 de julio de 2026 en Grazalema, Cádiz (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha hecho un llamamiento a la ciudadanía ante los incendios que se están produciendo en varias zonas de España, por lo que ha pedido "prudencia" y seguir las indicaciones de los servicios de Emergencias, entre otras recomendaciones.

"Permanecemos atentos a la evolución de los incendios en varios puntos del país. El Gobierno de España ha desplegado sus recursos junto a Protección Civil, junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para colaborar en las labores de extinción", ha remarcado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Saiz ha recordado que el país se encuentra en "plena hora de calor" por lo que ha hecho un llamamiento a los ciudadanos a ser prudentes y evitar riesgos. "Sean prudentes, eviten riesgos y sigan en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia", ha aseverado.

Los incendios forestales han quemado 50.384 hectáreas (ha) en España desde el 1 de enero al 1 de julio de 2026, según datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS) del programa Copernicus recogidos por Europa Press. En los últimos días, los incendios se han sucedido en varias zonas del país, con especial gravedad en Cataluña, Cádiz, Castellón o Picos de Europa, entre otros.