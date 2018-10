Grupos ecologistas vuelven a acusar a Apple de contaminación en China

Actualizado 02/09/2011 15:02:49 CET

MADRID, 2 Sep. (Portaltic/EP) -

El Instituto de Asuntos Públicos y Ambientales de China y cuatro ONG acusan a los proveedores de Apple en el país asiático de contaminar el medio ambiente y comprometer la salud de sus trabajadores. Las cuatro ONG que han participado en el informe, titulado 'El otro lado de Apple II' ('The other side of Apple II'), son 'Friends of Nature', 'Green Beagle', 'Envirofriends' y 'Green Stone Environmental Action Network'

Este documento habla de "supuestos proveedores" que contaminan lagos y cursos de agua con metales pesados como el cobre y el níquel y de emanaciones que afectan a la salud de lso trabajadores, irritándoles la piel y los ojos. Además, el informe también recoge, entre otros casos, que una fábrica de Foxconn en la ciudad de Taiyuan emite gases corrosivos. Estos gases afectan de manera considerable a los ciudadanos residentes en Taiyun y en varias ocasiones habían asegurado que no podían abrir las ventanas de sus viviendas por este motivo.

La ONG aseguran que para la realización del estudio visitaron muchas de las fabricas situadas en varias regionesd e China y aseguraron que es muy común que las fábricas "no gestionen adecuadamente los residuos peligrosos" y que 27 de ellas incurren en la contaminación ambiental.

Apple no tiene fábricas propias y su productos son producidos en China y después distribuidos por todo el mundo. Este informe es la segunda parte de 'The other side of Apple', el informe publicado el pasado mes de enero por la administración y las mismas ONG. Este informe recogía los casos de contaminación y el mal uso de sustancias químicas peligrosas en empresas proveedoras de Apple.

Después de la publicación del documento, Apple llegó a emitir su propio informe anual de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en el que reconocieron, por primera vez, que 137 trabajadores habían sido envenenados por n-hexano mientras trabajaban en una línea de producción de uno de sus productos.

En el informe se asegura que Apple tiene un registro ambiental deficiente y que la empresa había sido menos sensible a las investigaciones que otros fabricantes de dispositivos electrónicos.