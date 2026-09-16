MITECO no ve "riesgo" en la "cantidad o calidad" del suministro de agua en Ceuta

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, durante la mesa redonda sobre la postura de la Unión Europea ante la emergencia climática, en el Palacio de la Magdalena, a 27 de agosto de 2026 - Juanma Serrano - Europa Press

CEUTA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Hugo Morán, ha descartado riesgos en la "cantidad o calidad" del agua en Ceuta y ha añadido que la ciudad autónoma "tiene capacidad más que suficiente".

"En principio, no hay un riesgo ni cierto ni inmediato de que pueda generarse algún problema de cantidad o calidad de las aguas de suministro. No existe ese problema. La comunidad autónoma tiene capacidad más que suficiente con su sistema de desalación y algunos de los recursos convencionales para tener garantizado más que de forma suficiente el suministro, tanto en cantidad como en calidad", ha asegurado.

Así lo ha puesto de manifiesto en rueda de prensa en Ceuta después de la solicitud de apoyo cursada por el consejero de Medio Ambiente local a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, tras la entrasa masiva de migrantes a la ciudad autónoma en julio.

Durante su comparecencia, Morán ha llamado a la calma a la ciudadanía y ha un riesgo de desabastecimiento o de pérdida de calidad en el agua de consumo. En esta línea, ha aclarado que la avería sufrida entre la Planta Desaladora de Agua de Mar (IDAM) y la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) responde a una "incidencia técnica habitual".

Para garantizar el suministro, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha activado un mecanismo de aportación extraordinaria desde sus embalses que se mantendrá el tiempo que sea "necesario".

"ABSOLUTAMENTE CONFIANZA" EN LA EMPRESA DE AGUAS

"No tenemos en estos momentos nada que nos lleve a considerar una alarma que pudiese generar una preocupación al conjunto de la ciudadanía. Se trata de intervenir antes de que, en su caso, se produjese alguna situación que requiriese en ese momento tener que adoptar medidas de carácter restrictivo, que en estos momentos no es la situación", ha subrayado, al mismo tiempo que ha trasladado "absoluta confianza" en la empresa municipal de aguas.

Asimismo, ha informado sobre el envío de personal técnico procedente del Ministerio para controlar las ocupaciones del espacio público e hidráulico que generan fuegos de uso vital y del despliegue de operativos preventivos y de emergencia si fuese necesario.

En cuanto a la gestión de residuos y limpieza, ha señalado el refuerzo de la capacidad presupuestaria y operacional de la ciudad autónoma para ampliar las labores de limpieza y coordinar el eventual traslado de residuos a la Península.

También ha expresado el respaldo del Ejecutivo a la recuperación posesoria del litoral costero mediante el acompañamiento en los procesos de desalojo progresivo para devolver las playas a sus condiciones de uso habituales.

POSIBLE MALTRATO A UN DELFIN: "SOBRE LOS DATOS, PLANIFICAR"

Por otro lado, ha avanzado que agentes medioambientales inspeccionarán y cuantificarán sobre el terreno las posibles afectaciones a especies protegidas y espacios naturales sensibles planteadas. Preguntado sobre imágenes difundidas en medios de comunicación en las que migrantes cogían una cría de delfín, ha indicado que, tras la evaluación, tendrán las necesidades de respuesta.

"Ahora mismo la información que tenemos es la que la propia ciudad autónoma nos ha ido trasladando. Y el grado de preocupación que esto ha generado en el ámbito de la Consejería de Medio Ambiente, evidentemente, a una preocupación que nos traslada el Gobierno autónomo. Evidentemente, nosotros compartimos esa preocupación, como no puede ser de otra forma. Vamos a tener los datos y sobre los datos, planificar la intervención", ha argumentado.